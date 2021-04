Déclaration de revenus : huit erreurs à éviter

Le Revenu fait le point sur des erreurs fréquentes commises par les contribuables lors de leur déclaration de revenus. (© Adobestock)

La campagne de déclaration des revenus 2020 a débuté le 8 avril. Remplir cette obligation fiscale peut parfois être fastidieux. Avant de vous lancer, voici une liste de huit erreurs à éviter parmi celles les plus souvent commises par les contribuables.

Depuis le 8 avril, le service de déclaration en ligne est ouvert sur le site impots.gouv.

Il suffit de vous connecter à votre espace particulier et de répondre, pas à pas, aux demandes de l'administration. Cette déclaration permettra de déterminer l'impôt que vous devez au fisc au titre de l'année 2020. S'il est supérieur à ce que vous avez déjà payé via le prélèvement à la source, il faudra rembourser la différence. Ce niveau d'impôt fixera en outre votre prochain taux de prélèvement à la source, effectif à partir d'août ou septembre 2021.

Cette obligation fiscale est également essentielle pour établir les éventuels crédits et réductions d'impôt auxquels vous avez droit (et qui seront payés en juillet et en janvier).

L'enjeu est donc important. Mieux vaut ne pas se tromper dans sa déclaration pour éviter de mauvaises surprises ultérieures ou, au contraire, afin de ne pas payer un euro d'impôt de trop.

Vous avez déjà rempli votre déclaration ? Cet article peut quand même vous intéresser. Il est en effet tout à fait possible de la modifier après coup.

Avec l'aide du site oups.gouv.fr, nous avons regroupé les principales erreurs ou mauvais choix réalisés par les contribuables lors de leur déclaration de revenus.

1) Payer la redevance télé pour rien

La contribution à l'audiovisuel public (ex-redevance TV) est payée en