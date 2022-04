Déclaration 2022 de revenus : le piège de la rubrique relative à votre foyer fiscal

Il n'est pas toujours intéressant de déclarer son enfant majeur comme personne à charge. (© Adobestock)

La liste des personnes indiquées à charge sur votre déclaration 2022 de revenus est essentielle car elle permet de déterminer votre nombre de parts de quotient familial, lequel conditionne le montant de vos impôts en 2022. Chaque jour sur lerevenu.com, découvrez un conseil pour alléger vos impôts.

La rubrique de la déclaration 2022 de revenus relative à votre foyer fiscal est préremplie par le fisc. Sont indiqués, cadre A, votre situation de famille et les situations vous ouvrant droit à une majoration de quotient familial (invalidité, statut d’ancien combattant, etc.) et, cadre C, les enfants mineurs à votre charge.

Vous devez modifier les informations préremplies si votre situation a changé dans l’année (vous vous êtes marié ou avez eu un enfant, par exemple) et que vous n’en avez pas informé le fisc via votre espace personnel sur www.impots.gouv.fr.

Par ailleurs, vous devez inscrire vous-même, cadre C, les autres personnes à votre charge (enfants majeurs et personnes invalides rattachés à votre foyer) et préciser, cadre B, si vous êtes «parent isolé». Ces informations sont essentielles car elles permettent de déterminer votre nombre de parts de quotient familial, lequel conditionne le montant de vos impôts 2022.

Ne rattachez un enfant majeur à votre déclaration 2022 de revenus que si vous y avez intérêt

Un enfant majeur forme son propre foyer fiscal, mais vous pouvez le rattacher au vôtre s’il a moins de 21 ans, ou moins de 25 ans et poursuit des études. Ce rattachement permet de bénéficier d’une demi-part supplémentaire de quotient familial (une part entière à compter du troisième enfant) et de majorer la base de calcul de certaines réductions d’impôt.

Mais en