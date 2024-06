De Saint-Denis à Rio, découvrez la trace laissée par les Jeux olympiques dans 7 villes

Alors que le Village olympique de Saint-Denis est appelé à devenir un nouveau quartier à part entière après les Jeux, découvrez les bons et les moins souvenirs laissés par la manifestation à Tokyo, Barcelone ou Montréal.

Plus jamais d’«éléphants blancs», comme aux Jeux d’Athènes en 2004 où des équipements sportifs ou urbains disproportionnés se sont avérés impossibles à maintenir ou à financer. Depuis les Jeux de Londres, les impératifs écologiques ont commencé à s’imposer pour prendre en compte le plus tôt possible l’avenir des infrastructures créées pour l’occasion. Paris 2024 est censé illustrer la progression de ce raisonnement en adoptant le «mode héritage». De manière assez logique, l’objectif est désormais de créer avant tout un quartier durable qui doit brièvement s’adapter à sa mission olympique. Et cette nécessaire réversibilité des usages, parfaitement dans l’air du temps, a permis de déboucher sur des innovations urbanistiques et réglementaires.

Car si l’on sait construire des bâtiments évolutifs ou réversibles, ils doivent répondre à des normes différentes. C’est pour cela que le village olympique de Saint-Denis a permis de tester un «permis à double état» avec une affectation pour les JO et une autre ensuite. Et ce dispositif expérimental de 2018 a déjà eu droit à un prolongement. Grâce à lui, un projet d’immeuble à Bordeaux a décroché l’an passé le premier permis de construire «sans affectation» ouvrant la voie à des immeubles véritablement multi-usages.

6000 habitants

Au terme de 5 ans de travaux seulement, le village a été livré dans les délais et s’apprête à accueillir 14.500 athlètes sur 52 hectares. L’ensemble est divisé en quatre secteurs gérés par différents professionnels: Universeine, à Saint-Denis, une opération préexistante développée par Vinci Immobilier ; Les Quinconces, à Saint-Ouen, confiés à un pool Caisse des dépôts avec Icade, la CDC et CDC Habitat ; Les Belvédères, à Saint-Ouen, accordés au groupement Nexity-Eiffage Immobilier-CDC Habitat et enfin l’écoquartier de L’Île-Saint-Denis du duo Pichet-Legendre. À l’issue des Jeux, après quelques mois d’adaptation, on retrouvera sur place 3 500 logements accueillant 6 000 habitants et 6 000 salariés.

Un quartier à part entière avec un parc, une école, un hôtel, des commerces, des logements sociaux, des équipements culturels et une résidence étudiante. Sans oublier la passerelle reliant L’Île-Saint-Denis au reste du village olympique ou la renaissance de la tour Pleyel en hôtel 4 étoiles avec son centre de conférences . Les années diront à quel point la greffe a pris. En attendant, c’est peut-être le moment de se demander quels sont les bâtiments qui ont laissé une trace plus ou moins durable dans les villes hôtes des Jeux olympiques. L’occasion d’une remontée progressive dans le temps, parfaitement subjective, en six étapes.

Stade en bois

Premier arrêt à Tokyo, qui a accueilli en 2021 les Jeux prévus en 2020. Le site phare de la manifestation reste le stade olympique, devenu stade national, conçu par l’architecte nippon Kengo Kuma . Il a réussi à construire cette immense structure de 68 000 places en y intégrant largement son matériau fétiche: du bois, local dans la mesure du possible. Un choix qui apporte une atmosphère chaleureuse peu commune dans ce type d’arène. À noter: l’architecte est un adepte du grand écart car à côté de projets monumentaux, il lui arrive de signer de toutes petites créations. C’est ainsi qu’on lui doit un petit immeuble du 19 e arrondissement de Paris, comptant seulement 11 logements avec son étonnante façade ondulante en bois de châtaignier.

Pour l’édition précédant Tokyo, à savoir Rio 2016, cap sur Porto Maravilha. Si la ville n’est pas restée dans les annales pour la gestion financière et urbaine de l’événement, les Jeux ont permis de lancer et réaliser le programme de rénovation urbaine de Porto Maravilha. S’inspirant notamment du succès du port olympique de Barcelone, la cité brésilienne a restructuré son centre historique et portuaire sur un périmètre de 5 millions de mètres carrés. S’appuyant sur un partenariat public-privé et un budget initial de 2,4 milliards d’euros, le projet compte de belles réalisations, dont le Musée de demain (Museu do Amanhã), dessiné par l’architecte espagnol Santiago Calatrava, auquel on doit la Cité des arts et des sciences de Valence ou l’Oculus, la gare new-yorkaise du World Trade Center. L’opération reste cependant entachée par des affaires de corruption et par le reproche que les logements qui ont été créés pour l’occasion n’ont pas bénéficié à la population qui en avait le plus besoin.

Gentrification

Cette critique récurrente de gentrification liée à ces opérations urbaines, Londres 2012 y a eu droit également. Il est vrai que les Jeux ont permis de développer notamment les infrastructures du quartier populaire de Stratford, dans le borough londonien de Newham. L’occasion d’améliorer les transports, de doter le secteur d’équipements sportifs toujours utilisés ou d’installer la tour Orbit, emblème de ces Jeux. Mais il est vrai que ce lieu autrefois déshérité s’est rapidement embourgeoisé. Et les nouveaux logements, inaccessibles à la population locale, pour un achat ou une location, ont poussé cette dernière à s’installer plus loin. Il n’en reste pas moins que la plus grosse friche industrielle de Londres est devenue un quartier à part entière s’étalant autour de son Parc olympique Queen Elizabeth.

Barcelone 1992 est l’une des éditions assez unanimement reconnues pour le formidable impact qu’elles ont eu sur l’urbanisme de la ville. Il faut dire que son organisation s’est inscrite dès l’origine dans une ambition de modernisation et de transformation de la ville. Les installations ont été réparties plutôt que concentrées en s’appuyant sur des études d’architectes et d’urbanistes sur les besoins actuels et futurs de la ville. Particulièrement emblématique, le « Port olímpic » était une ancienne zone industrielle où se sont tenues les compétitions de voile. L’occasion de décontaminer le secteur, d’y créer des plages et des espaces de loisirs pour la population. Ces installations ont véritablement permis de tourner la ville vers la mer, de créer un quartier résidentiel animé et de faire du Port olímpic une attraction touristique majeure. La marina construite pour les Jeux sert toujours et une école de voile locale s’est installée sur place. Visuellement, deux gratte-ciel marquent les lieux, la tour Mapfre et l’hôtel Arts accompagné du Poisson, sculpture monumentale de l’architecte Frank Gehry .

Village fantôme

Quant à Montréal 1976, c’est un millésime qui a donné une image forte à la ville tout en laissant des souvenirs amers. L’immense stade olympique dessiné par le Français Roger Taillibert , auteur du Parc des Princes à Paris, a longtemps été l’emblème des installations olympiques surdimensionnées. Il a fallu attendre 2006 pour que la dette des JO, soit 1,5 milliard de dollars, puisse être remboursée. Et les autorités ont dû reconvertir un vélodrome très peu utilisable en Biodôme, musée «vivant» reproduisant en un même lieu quatre des écosystèmes des Amériques. Le village olympique avec ses deux grandes pyramides (ou plutôt quatre demi-pyramides) a quant à lui trouvé sa place dans la ville. Après avoir logé les athlètes, il s’est transformé en complexe résidentiel plutôt haut de gamme comptant 980 appartements et abritant souvent des adeptes de cette architecture typique de la période du béton triomphant.

L’héritage olympique de Berlin 1936 figure quant à lui parmi les plus compliqués à gérer. Pas étonnant, le site implanté à l’ouest de la capitale a rapidement été utilisé par l’armée allemande comme centre d’entraînement puis comme hôpital de campagne avant d’accueillir des réfugiés allemands après le conflit et l’armée soviétique jusqu’en 1991. L’endroit reste largement abandonné et partiellement visitable par le public. Témoin de ces hésitations, la municipalité de Wustermark, où est installé le village, avait annoncé en 2016 sa conversion en centaines d’appartements. Mais le projet n’a pas débouché pour l’instant.