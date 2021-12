De nouvelles pistes pour assurer l’avenir de la maison individuelle

Comment construire plus de maisons individuelles tout en consommant moins de foncier? Un large éventail de professionnels livre ses propositions au ministère du Logement pour que ce rêve des Français demeure une possibilité.

Le raz-de-marée de réactions qui a accompagné les propos de la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, sur la fin des maisons individuelles a rappelé l’attachement des Français à ce type d’habitat. Pas moins de 80% d‘entre eux souhaitent y vivre (sondage Opinionway de septembre 2019). Sur les 37 millions de logements existants, 55% sont des logements individuels et constituent la résidence principale de 66% des Français, selon les estimations de l’Insee de janvier 2020. Mais comment concilier les besoins en logements de la population avec les défis environnementaux et la sobriété foncière? C’est pour répondre à cette délicate équation qu’un groupe de travail pluridisciplinaire (constructeurs, promoteurs, aménageurs, architectes, géomètres...) a remis le 15 décembre un rapport à Emmanuelle Wargon recensant ses pistes de réflexion les plus prometteuses.

Parmi les propositions soumises à la ministre du Logement, les incitations fiscales sont en bonne place. Rappelons que la loi de finances pour 2021 a retiré les maisons individuelles, dont le permis de construire a été déposé après le 1er janvier, du dispositif Pinel, qui permet de bénéficier d’une réduction d’impôt lors d’un investissement locatif dans l’immobilier neuf. Investir dans une maison neuve pour la mettre en location ne donne donc plus accès à une réduction d’impôt, ce que déplore le collectif de travail. Il invite le gouvernement à rétablir au moins l’éligibilité au dispositif Pinel de la maison individuelle en version groupée afin de permettre le développement d’une offre locative à loyers maîtrisés. Le groupe de travail préconise ainsi de ne plus opposer l’habitat individuel face à l’habitat collectif.

La maison individuelle serait trop stigmatisée au profit de l’immeuble collectif, souvent jugé plus vertueux pour l’environnement. Or, l’habitat individuel, s’il est construit de manière dense à proximité des bassins d’emplois et des transports, permet de répondre aux deux problématiques: les besoins en logements des familles et la lutte contre l’artificialisation des sols, un phénomène qui transforme un sol naturel par des opérations d’aménagement. Autre mesure préconisée: exonérer de l’impôt sur les plus-values les terrains constructibles détachés d’une résidence principale. Cette taxe constituerait « un frein fiscal à la densification des quartiers d’habitat individuel qu’il conviendrait de supprimer ».

La rénovation du parc de maisons individuelles existant

Un autre objectif serait d’aménager le tissu d’habitat individuel existant. Le groupe de travail recommande de mutualiser les études de faisabilité en matière de rénovation énergétique pour des catégories de bâtiments situés dans le même secteur et présentant des caractéristiques communes. Le coût des études serait ainsi réduit pour les ménages ce qui pourrait les inciter à procéder à une rénovation énergétique de leur maison.

Cette liste de propositions va vers une logique d’aménagement vertueux, déjà mise œuvre par le renouvellement des pratiques des acteurs de l’habitat individuel: « Ils n’aspirent plus à vivre sur des terrains immenses mais juste à avoir un jardin. La surface de terrain d’une maison individuelle s’est réduite de 30% en 10 ans », analyse Joseph Pascual, président du conseil supérieur de l’ordre des géomètres experts.

Le neuf particulièrement plébiscité

Rappelons que l’attrait des Français pour les maisons individuelles vient de leur rejet des « contraintes de la vie urbaine, le bruit, la promiscuité, le stress du quotidien [...]», indique le rapport. « Les ménages qui deviennent des familles veulent un jardin pour les enfants. L’inflation immobilière des grands centres urbains entraîne une recherche d’un habitat moins cher et donc un éloignement des villes. La crise sanitaire a accentué ce phénomène et les Français sont prêts à devenir propriétaires dans des villes à taille moyenne. La maison individuelle est un logement abordable et est la solution pour loger ces familles », explique Joseph Pascual.

L’habitat individuel neuf est particulièrement plébiscité: « le neuf présente une meilleure performance énergétique, des charges de fonctionnement plus faibles, une configuration plus rationnelle, une modernité, un confort, voire une absence de travaux pendant 10 ans », précise le rapport.