Darwin lance sa première SCPI avec un portefeuille immobilier déjà constitué

Darwin – nouvelle société de gestion agréée par l'Autorité des Marchés Financiers – fait son entrée sur le marché des SCPI avec un premier véhicule d'investissement prometteur. En effet, la SCPI Darwin RE01 annonce la constitution d'un portefeuille initial de quatre actifs, représentant un investissement total de 7 millions d'euros.

Un déploiement rapide et stratégique

Cette première phase d'investissement témoigne de la capacité d'exécution de la société de gestion qui a su identifier et sécuriser des actifs immobiliers correspondant parfaitement à sa stratégie d'investissement. Le portefeuille initial se compose d'unités commerciales et logistiques, louées à des entreprises de premier plan telles que Suez Eau, Décathlon, Promocash (groupe Carrefour) et Vinci Énergies.

La qualité des locataires – qui affichent une notation financière moyenne de 95/100 selon CréditSafe – constitue un élément central de la stratégie de pérennisation des revenus. La durée moyenne des baux, établie à 7,8 ans, renforce cette approche sécurisante pour les associés de Darwin RE01.

Une répartition équilibrée des actifs

Le portefeuille sélectionné présente une diversification sectorielle maîtrisée avec 54% d'actifs commerciaux et 46% d'actifs logistiques et d'activités.

Cette allocation presque équilibrée en valeur – combinée à une surface totale déployée de 6.230 m² et un taux d'occupation de 100% – permet d'atteindre un taux de rendement acte en main de 7,75% !

Un engagement environnemental affirmé

L'approche environnementale de Darwin RE01 s'articule autour d'une double stratégie : l'acquisition d'actifs déjà performants et leur amélioration continue. Si les immeubles du portefeuille initial satisfont déjà les exigences du Décret tertiaire 2030, la société de gestion prévoit d'aller au-delà des obligations réglementaires. Ainsi, un programme de travaux d'amélioration énergétique est planifié dès 2025 dans une logique d'optimisation continue des performances environnementales.

Cette démarche proactive reflète l'engagement global de Darwin en matière de responsabilité environnementale, matérialisé par sa certification B-Corp et son adhésion au mouvement 1% for the Planet. Ainsi, la société affiche sa volonté de concilier performance financière et impact positif sur l'environnement, positionnant la durabilité comme un levier de création de valeur à long terme pour les investisseurs.

Des perspectives européennes ambitieuses

Après cette première phase réussie d'investissement en France, Darwin RE01 prépare activement son déploiement à l'échelle européenne. La stratégie d'expansion géographique cible en priorité l'Allemagne et le Portugal, deux marchés offrant des fondamentaux économiques attractifs et des opportunités d'investissement différenciantes. En parallèle, la SCPI a déjà sécurisé des exclusivités sur le marché espagnol, notamment à Barcelone, témoignant de sa capacité à identifier et concrétiser des opportunités sur les principales places européennes.

Cette diversification géographique progressive vise à construire un portefeuille paneuropéen équilibré, permettant de bénéficier des cycles économiques propres à chaque pays tout en maintenant les critères d'exigence qui ont présidé à la constitution du portefeuille initial, tant en termes de qualité des actifs que de solidité des locataires.

Une approche novatrice de l'épargne immobilière

Darwin se positionne comme un acteur nouvelle génération de la gestion immobilière, alliant expertise traditionnelle et innovation. La société de gestion – agréée par l'AMF depuis juillet 2024 – se distingue par sa volonté de proposer des solutions d'investissement responsables qui contribuent à « réinventer la ville ».

Pour les investisseurs, cette première SCPI représente une opportunité de diversification patrimoniale avec un horizon d'investissement recommandé de 8 ans. La composition initiale du portefeuille témoigne d'une approche équilibrée entre recherche de rendement et maîtrise des risques.

La SCPI Darwin RE01 – classée article 8 au sens du Règlement Disclosure européen – s'inscrit ainsi dans une démarche d'investissement durable, combinant performance financière et impact environnemental positif.

Son lancement marque l'émergence d'un nouvel acteur ambitieux sur le marché de l'épargne immobilière collective, dans un contexte où de nombreuses opportunités se présentent pour les acquéreurs après la phase de purge subie par le marché depuis deux ans.