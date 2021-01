Danone installe son plus grand siège dans le monde à Rueil-Malmaison

Cet immeuble de 24 mètres de haut, qui répond aux nouveaux usages, accueille 1700 salariés de Danone.

Plus de 25.000 m² répartis sur sept étages: le nouveau siège social de Danone France ne passe pas inaperçu lorsqu'on arrive à Rueil-Malmaison (92) par le RER A. À peine sorti de la gare, on est tout de suite attiré par ce bâtiment de 24 mètres de haut qui se dresse sur le trottoir d'en face (voir notre diaporama en illustration principale).

Depuis la fin de l'année dernière, l'immeuble, valorisé plus de 240 millions d'euros, abrite 1700 salariés du géant français de l'agroalimentaire (produits laitiers et d'origine végétale, eaux minérales naturelles, nutrition médicale mais aussi ressources humaines, finances, services informatiques, secrétariat général...) qui en sera le locataire pour(au moins) les 12 prochaines années.

Covid oblige, tous n'étaient pas présents ce mardi, à l'occasion de l'inauguration du siège. L'entreprise impose à ses salariés de ne travailler au bureau qu'un jour par semaine. «Le télétravail fera partie du futur, il est incontournable, explique Emmanuel Faber, PDG de Danone. Nous devons changer nos modes de travail et adapter nos équipements. Il est ainsi nécessaire de lisser les horaires car beaucoup de nos salariés veulent revenir au bureau».

C'est pourquoi, à l'intérieur, Danone a mis l'accent sur les espaces collaboratifs - notamment au dernier étage qui dispose des plus grandes terrasses de l'immeuble - tout en respectant les mesures sanitaires, mais aussi des espaces détente, restauration ou encore un pôle santé. Dans un souci de casser les codes standards des bureaux.

Rueil-Malmaison, futur épicentre de Danone?

Ces évolutions sont d'autant plus nécessaires que le plus grand siège de Danone dans le monde devrait accueillir, d'ici fin 2021, les équipes de l'actuel siège du groupe situé boulevard Haussmann (9e arrondissement de Paris), comme l'avait annoncé le PDG de Danone au Figaro fin novembre. Rueil-Malmaison deviendrait ainsi l'épicentre du groupe Danone.

À la grande joie de son maire qui s'est laissé aller à une petite plaisanterie. «En visitant les lieux, je me suis demandé où vous travaillez», s'amuse Patrick Ollier qui salue la construction d'un «bâtiment (qui) correspond aux besoins de notre temps». «Nous vivons une révolution! Le télétravail occupe une place exceptionnelle qui fait que 10% des locaux n'auront plus d'utilité. Cette évolution va se poursuivre, affirme Patrick Ollier. Ce qui relance l'idée de transformer les bureaux en logements».

C'est ainsi que le maire de Rueil-Malmaison qui est aussi le président de la Métropole du Grand Paris, a annoncé que la troisième édition du concours «Inventons la Métropole du Grand Paris», initié en 2016, sera lancé fin février. Sa thématique? La transformation de bureaux en logements. «La métropole a l'obligation de construire 39.000 logements par an», précise Patrick Ollier. Avec l'avènement du télétravail, le bureau n'est pas «mort», à condition qu'il soit repensé. «Un repositionnement est nécessaire pour faire des espaces plus ouverts et plus résilients», conclu Stéphane Amine, PDG du groupe Inovalis Advenis, un des copropriétaires du siège social de Danone.