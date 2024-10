Cumul emploi-retraite : pourquoi le Trésor public réclamait plus de 160 000 euros à une retraitée

L'administration fiscale réclamait environ 160 000 euros à une retraitée. (illustration) (Sabinevanerp / Pixabay)

Son soulagement est à la hauteur de la dette qu'on lui réclamait. Une retraitée domiciliée à Chaumont-en-Vexin (Oise) a appris la bonne nouvelle par courrier au cours de l'été : le Trésor public, qui lui réclamait depuis septembre 2022 un trop perçu de 160 411 euros, a annulé ce « titre de perception », rapporte L'Impartial .

Un cumul salaire - pension de retraite auquel elle n'avait pas droit

L'administration lui demandait le remboursement de cette somme car la retraitée a perçu pendant de nombreuses années, entre 2003 et 2019, une rémunération et une pension, un cumul auquel elle n'avait en fait pas droit en tant qu'agent de la fonction publique. Elle était en effet en poste à la municipalité de Chaumont-en-Vexin et touchait une retraite anticipée pour un premier emploi de 1975 et 1992.

Mais jusqu'à 2022, cette Française n'a jamais été informée de cette erreur et le montant a donc grimpé jusqu'à cette ardoise vertigineuse de 160 411 euros. Dans l'incapacité de régler une telle somme, elle a écrit à la préfecture de l’Oise et même au président de la République. Elle semble avoir obtenu gain de cause puisque le courrier reçu il y a quelques semaines mentionne l' « annulation du titre de perception suite à la future émission d’un nouveau titre de perception sur les mêmes périodes » , indique le journal local. L'administration évoque donc néanmoins l'émission d'un nouveau titre. La retraitée devra donc attendre encore un peu avant de se réjouir pleinement.