Crowdfunding immobilier : obtenir un redement de 9% et plus

Très rémunérateur, mais non dénué de risques, le Crowdfunding immobilier, ou financement participatif, mérite toute votre attention. Une solution de diversification pour rémunérer vos liquidités de moyen terme, dans la limite de 5 à 10 % de vos placements.

Connu sous le nom de «crowdfunding immobilier» ou financement participatif, ce placement est très rémunérateur, mais non dénué de risques, a fortiori dans un contexte de remontée des taux. Les conseils du Revenu pour investir sereinement.

Depuis 2018, j’ai investi dans une vingtaine de projets de crowdfunding immobilier. Parmi ceux déjà dénoués, l’un m’a offert une rentabilité supérieure à 12%», confie Éric, 59 ans, ex-patron d’une PME devenu business angel. «J’ai pour le moment récolté 150.000 euros de gains sur les 2,8 millions que j’ai investis. Et je devrais empocher six fois plus au total.»

Prêter son argent à un marchand de biens ou à un promoteur via une plateforme spécialisée peut procurer un rendement conséquent. Ce type de placement, ouvert à tous, est facilement accessible sur Internet. Si les pertes demeurent rares, des entreprises recourant au financement participatif peuvent tout de même faire défaut.

Voici sept conseils pour réduire les risques et engranger un maximum de gains.

1. Choisissez bien votre plateforme

Pour commencer, il est essentiel de bien sélectionner la ou les plateformes via lesquelles vous allez réaliser votre investissement. Il en existe une quarantaine enregistrée en France.

Elles doivent avant tout posséder le label «Plate-forme de financement participatif régulée par les autorités françaises» et en