Crise de l’immobilier : promoteurs, agences, courtiers… les faillites professionnelles explosent

Agences immobilières, entreprises de construction, promoteurs et courtiers en crédit essuient des difficultés qui, pour certains, sont fatales. (OleksandrPidvalnyi / Pixabay)

Le ralentissement du marché immobilier a une incidence sur ses acteurs. Les plus pénalisés sont les agences immobilières et les courtiers, qui se retrouvent en défaillance. Certains professionnels ont déjà mis la clé sous la porte ou déposé le bilan.

Le secteur immobilier est en perte de vitesse. Les mises en vente de biens ont chuté de 25 %. Les transactions ont, elles, chuté de 8 % en un an, à février 2023. Dans ce contexte certains acteurs restent sur le carreau rapporte BFMTV . Agences immobilières, entreprises de construction, promoteurs et courtiers en crédit essuient des difficultés qui, pour certains, sont fatales.

Grosses défaillances des agences immobilières

Dans le détail, sur les quatre premiers mois de l'année, les défaillances de promoteurs sont en hausse de 53,8 % selon les données récoltées par nos confrères auprès de la société spécialisée Altarès. Les défaillances des constructeurs sont encore plus importantes (55,6 %), mais cela est sans commune mesure avec celles agences immobilières (84 %). Pour ces dernières, les défaillances ont quasi doublé en un an.

528 agences ont fermé ou ont été placées en redressement entre mai 2022 et avril 2023. Un an plus tôt, en considérant la même période, elles étaient 327 dans le même cas. Les chiffres que l'on constate actuellement sont proches de ceux connus en septembre 2016, précise BFMTV . La situation est tout de même moins dramatique qu'en 2013 où près de 900 agences immobilières avaient jeté l'éponge ou étaient en passe de le faire. A noter qu'aujourd'hui il y a 10 000 agences immobilières de plus qu'il y a 10 ans.

Une crise qui devrait continuer

Du côté des entreprises de construction, ce sont 696 d'entre elles qui ont montré des défaillances sur un an et 111 promoteurs. Mais la situation est plus favorable qu'au milieu des années 2010 où on comptait chaque année plus de 1 100 défaillances.

Quant aux courtiers, la hausse des défaillances atteint 78 % par rapport à la période précédente avec 142 structures en difficulté, contre 50 en moyenne il y a cinq ans.

Toutefois, ces dernières années, le secteur du courtage a explosé, passant de 26 700 intermédiaires en opérations de banque et services de paiement immatriculés en 2016 à 34 000 actuellement. Cela représente une hausse de 25 %.

La situation ne risque pas de s'arranger. En avril, la Banque de France a indiqué que la production de crédits à l’habitat a baissé de plus de 44 % sur un an. De quoi impacter le secteur.