Crise de l’énergie : Leroy Merlin bloque les prix de 100 produits essentiels jusqu’en mars 2023

Un service d'assistance téléphonique a également été mis en place à destination des clients. Photo d'illustration. (TBIT / PIXABAY )

Pour aider les Français à faire des économies face à la crise énergétique, l’enseigne Leroy Merlin a annoncé, mardi 20 septembre, avoir bloqué les prix de « 100 produits essentiels ». Cette mesure est valable jusqu’au mois de mars 2023. En parallèle, l’entreprise a également mis en place une rubrique de conseils pratiques et une assistance téléphonique.

C’est un nouveau coup de pouce pour le pouvoir d’achat des Français. L’enseigne Leroy Merlin a annoncé dans un communiqué du mardi 20 septembre, relayé par Capital , avoir gelé les prix de « 100 produits essentiels pour faire des économies d’énergie » . Cette mesure court jusqu’au mois de mars 2023.

Cette mesure a été nommée « Mode éco-activé » et « vise à accompagner les Français dans la réduction de leurs consommations énergétiques, dès à présent face à l’impact de la crise énergétique, et aussi à plus long terme pour répondre aux enjeux climatiques » , explique l’entreprise. Ainsi, parmi les articles dont le prix sera fixe jusqu’à mars prochain, on retrouve par exemple des prises Lexman connectées à partir de 14,90 euros, un radiateur Luz à inertie fluide à 215 euros ou encore un rideau thermique stop-froid à 32,50 euros.

Des conseils et un service téléphonique dédié

Comme l’a relevé LSA Conso , Leroy Merlin fournit également des conseils en termes d’économie d’énergie sur son site Internet. Les consommateurs sont ainsi accompagnés « du tout premier geste à adopter pour chasser les courants d’air, ou éviter de laisser des appareils en veille, jusqu’à la rénovation énergétique de la maison, le recours aux énergies renouvelables ou la mise en place de systèmes connectés. » L’enseigne précise également avoir mobilisé ses 2000 experts pour mettre en place ce dispositif .

Une section « Ma maison plus économe » a même été créée avec une sélection de produits en promotion, et un service d'assistance téléphonique a été mis en place pour toute question relative à des travaux, des solutions d’économies d’énergie ou toute aide sur ce sujet.

La liste complète des produits concernés est à retrouver sur le site Leroy Merlin