Crédit immobilier: quel impact attendre de la dégradation de la note de France?

L'abaissement de la note de la France par l'agence américaine Standard and Poor's devrait avoir des conséquences limitées sur les taux de crédit. Si tout va bien.

Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, assure que l'abaissement de la note de la France par l'agence Standard and Poor's n'aura « pas d'impact sur le quotidien des Français ». Avant d'ajouter: « C'est comme si nous étions passés de 18 à 17 sur 20 » « On ne va pas augmenter les impôts , il y a trop d'impôts en France déjà », a répété le premier ministre Gabriel Attal sur Franceinfo ce lundi matin.

L'agence américaine Standard and Poor's note la dette souveraine française et la fait passer de AA à AA-. Elle évalue la capacité de la France à rembourser ses dettes. Il s'agit de la première dégradation de cet indicateur depuis 2013. Cette décision pourrait-elle impacter les taux de crédit qui poursuivent actuellement leur baisse pour le 5e mois consécutif? En mai, les taux négociés par CAFPI, courtier en prêt immobilier, pour ses clients ont atteint 3,60% sur 10 ans (-3 centièmes), 3,66% sur 15 ans (-3 centièmes), 3,78% sur 20 ans (-1 centièmes) et 3,93% sur 25 ans (stable), soit des taux proches de ceux pratiqués en juillet 2023. Si les baisses restent marginales par rapport au mois dernier, elles s'inscrivent dans un mouvement plus large.

Pas d'impact en vue

Caroline Arnould, directrice générale de CAFPI se veut rassurante: « Cela ne devrait pas avoir d'impact. La dégradation de AA à AA - est faible, c'est surtout un coup de semonce au gouvernement pour accélérer le désendettement. À ce stade, la dette française reste de bonne qualité pour les investisseurs .» Même son de cloche du côté de Maël Bernier, directrice de la communication et porte-parole de MeilleurTaux: « C'est à surveiller en fonction de l'évolution à venir des OAT (NDLR instruments financiers émis par l'État français pour lever des fonds). À ce jour, les derniers barèmes reçus sont soit en baisse, soit stables, donc pas de panique. Mais encore une fois il faut surveiller les OAT .»

Cécile Roquelaure, directrice des études chez Empruntis, « comprend l'inquiétude des Français. Quand la notation d'un État est dégradée par une agence de notation qui compte beaucoup comme Standard and Poor's qui est une grosse agence, elle offre alors moins de garanties, ce qui ajoute un peu d'insécurité financière ». Elle reste cependant positive: « Habituellement, une baisse de la notation induit une augmentation de la dette souveraine et donc un crédit immobilier qui coûte plus cher en théorie mais ce n'est pas une science exacte. Bruno Le Maire n'a pas tort lorsqu'il assure que la baisse de la notation ne va pas impacter le quotidien des Français, la nouvelle de cette baisse de notation a été anticipée donc elle ne va pas changer grand-chose en matière de crédit . Les emprunteurs peuvent être rassurés d'autant plus que les banques sont très volontaires .»

Une note qui reste attractive

Une vision partagée par Pierre Chapon, cofondateur de Pretto, un courtier immobilier: « L'impact de cette baisse de la note sur les taux de crédit immobilier devrait être limité: la décision était attendue et déjà anticipée par les marchés dans le prix des obligations souveraines, utilisées comme référence par les banques pour fixer leurs taux d'intérêt. Cela se confirme en ce début de semaine avec des taux souverains français qui observent même une légère baisse ». Sandrine Allonier, porte-parole du courtier Vousfinancer prévoit: « La baisse des taux de la Banque centrale européenne, la BCE, annoncée pour jeudi devrait contrebalancer l'impact négatif qu'il y aurait pu avoir… Donc finalement, il n'y a pas d'impact à attendre tant que d'autres agences ne dégradent pas la not e.»

L'économiste Mathieu Plane, directeur adjoint à l'Observatoire Français des Conjonctures Économiques (OFCE- Centre de recherche en économie de Sciences po) , partage le point de vue des différents courtiers interrogés. « Les effets à attendre de cet abaissement de la notation sont extrêmement minimes. Standard and Poor's avait déjà placé la France en perspective négative en décembre. Ce n'est donc pas une surprise gigantesque, pas une bombe imprévisible. Ce que n'aiment pas les marchés c'est ce qui n'est pas prévisible ». De plus, cette note reste honorable. « La note même si elle est dégradée reste attractive. On n'est pas dans un scénario où il n'y aurait plus de contrôle des finances publiques. On était à 20/20 en 2012, on était excellent, là on est dans le bas de la fourchette du très bien. Le risque financier à court terme est nul », ajoute-t-il. Selon lui, la question porte surtout sur la réponse que le gouvernement va y apporter. Va-t-il tenir compte de cet abaissement de la notation et serrer plus la vis budgétairement?