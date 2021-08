Crédit immobilier : quel apport pour acheter ?

Quel est le niveau d'apport nécessaire pour obtenir un crédit immobilier ? ( Crédits : Fotolia)

Les taux bas des crédits immobiliers incitent les Français à acheter un bien immobilier. Qu'il s'agisse de leur résidence principale ou bien d'un investissement locatif, il n'est pas forcément évident au moment de se lancer dans son projet immobilier d'arbitrer entre utilisation de son épargne et recours à un crédit immobilier. Quel apport consacrer à un investissement immobilier ? Est-il plus judicieux d'emprunter le moins possible en mobilisant son épargne ou bien au contraire d'emprunter le plus possible en conservant son épargne ? Toutes nos explications.

L'apport minimal demandé par la banque

Pour pouvoir espérer voir votre dossier de prêt immobilier accepté par une banque, vous devrez justifier d'un apport représentant 10 % à 20 % de la valeur du bien. On constate une légère disparité selon l'usage du bien. Ainsi, on exigera plus souvent un montant de l'apport supérieur pour un investissement locatif par rapport à l'acquisition de la résidence principale.

Notez aussi que des revenus très élevés (et donc un reste à vivre important) et/ou avec un endettement peu important (bien inférieur au tiers des revenus, assurance comprise), l'apport exigé pourra être dans la fourchette basse de ce qui est d'ordinaire exigé par les banques. Il n'en reste pas moins que l'apport est un élément incontournable du dossier de prêt immobilier, qui pèse incontestablement dans la balance au moment où la banque décide ou non d'accepter votre dossier.

Les avantages à avoir un apport plus élevé

Plus votre apport est élevé, plus vous aurez de chances de voir votre dossier de prêt immobilier accepté. Mais ce n'est pas tout, vous pourriez aussi bénéficier d'un taux plus avantageux. En outre, plus votre apport est élevé, plus la durée de votre crédit sera écourtée, ce qui entraîne automatiquement une baisse du taux du crédit. Ainsi, le montant de l'apport peut sensiblement faire baisser le coût de l'opération.

Les avantages à conserver une partie de son épargne

Cependant, étant donné la faiblesse actuelle des taux d'intérêts, il peut aussi être pertinent d'utiliser l'effet de levier de la dette pour financer son bien immobilier. D'autant que, si les taux restent bas, l'inflation a elle tendance à grimper (+ 1,5 % attendu en France en 2021 selon la Banque de France) et vous pourriez bien décrocher un prêt dont le taux est proche, voire inférieur à celui de l'inflation, ce qui est particulièrement avantageux pour l'emprunteur. De plus, le marché immobilier a tendance à s'apprécier sur le long terme : + 29 % à Paris et + 43 % à Lyon en 5 ans ! La dynamique du secteur est donc particulièrement favorable avec un coût d'emprunt plus faible que les perspectives de rendement.

En conclusion, rappelons tout de même que la décision de consacrer une grosse partie de son épargne à son apport doit avant tout reposer sur votre situation personnelle. Si vous anticipez de grosses dépenses dans les années à venir comme par exemple le financement des études de vos enfants ou l'achat de parts dans votre activité professionnelle (pharmacie, étude notariale, etc.), mieux vaut conserver des liquidités dont vous pourriez avoir besoin. Ne sous-estimez pas non plus les frais liés à votre achat, qu'il s'agisse des travaux ou de l'ameublement/décoration qui nécessiteront des dépenses d'un montant plus ou moins élevé.