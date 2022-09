Crédit immobilier, livret A : quelles perspectives d’évolution pour les taux ?

Crédit photo : 123RF

Le gouverneur de la Banque de France a donné sa position concernant l'inflation, l'évolution du taux du Livret A et des taux des crédits immobiliers dans les prochains mois.

Interviewé sur RTL vendredi dernier, François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, a donné sa position concernant l'évolution du taux du Livret A et des taux des crédits immobiliers dans les prochains mois.

Les perspectives pour l'inflation

L'inflation en France atteint 5,9 % sur les 12 derniers mois (source Insee). C'est la moins élevée d'Europe, où la moyenne se situe à 9 %. Le gouverneur de la Banque de France prévoit que le pic d'inflation sera atteint d'ici début 2023 et qu'il commencera à redescendre ensuite courant 2023 à 4 % ou 5 %, pour revenir vers 2 % d'ici deux à trois ans. Ce pic d'inflation est attendu autour de 6 %, un chiffre à prendre avec beaucoup de prudence au regard des incertitudes sur le prix de l'énergie et le prix du gaz.

François Villeroy de Galhau considère que la hausse des taux d'intérêt est une normalisation, après une période où les taux d'intérêt étaient exceptionnellement bas, parce qu'il n'y avait pas assez d'inflation. « On peut prendre l'exemple du crédit immobilier : le crédit immobilier a été un temps à 1,1 %, 1,2 %, ce qui était des taux historiquement bas, ils remontent progressivement d'environ 0,1 par mois ; mais je vous cite la moyenne sur les 15 dernières années, on l'a peut-être oublié, celle-ci était de 2,7%. On est aujourd'hui de l'ordre de 1,5 : voyez, on est très loin encore de la moyenne historique » a-t-il expliqué sur RTL.

Les perspectives pour les taux des crédits immobiliers

Le taux d'usure correspond au taux d'intérêt (assurance comprise) au-dessus duquel les banques ne peuvent pas prêter. Il permet de protéger les emprunteurs de taux excessifs qui pourraient être pratiqués par les banques. Il est fixé et révisé tous les trois mois par la Banque de France. Pour cela, elle se base sur les taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, augmentés d'un tiers. Pour les crédits immobiliers aux particuliers, ce taux est actuellement fixé à 2,60 % pour les prêts à taux fixe de moins de 20 ans. Ce seuil devrait augmenter au 1er octobre prochain.

Mais les professionnels du secteur, notamment les courtiers en crédit immobilier, dénoncent l'évolution trop lente de ces taux d'usure par rapport au contexte économique actuel. En effet, les taux nominaux bancaires s'établissent aujourd'hui autour des 1,85% en moyenne sur 20 ans. Cela laisse peu de marge de manœuvre compte tenu du fait que le taux d'usure s'entend tous frais compris (assurance emprunteur notamment). Selon le syndicat des courtiers en crédit, cela conduirait les banques à refuser 45 % des dossiers de crédit. C'est pourquoi les professionnels du secteur demandent à titre exceptionnel une remontée accélérée des taux d'usure.

Mais le gouverneur de la Banque de France ne partage pas ce point de vue : « Il s'agit de protéger les emprunteurs. Ce que nous allons faire, à la fin de ce mois, c'est d'appliquer les règles existantes, qui vont conduire à un relèvement bien proportionné de ce taux plafond. Nous en avons parlé avec le ministre Bruno le Maire, et avec les banques : ceci permettra de régler les cas d'accès plus difficiles au crédit immobilier qu'il y a pu y avoir ces dernières semaines, notamment pour les emprunteurs les plus âgés. » a-t-il déclaré sur RTL.

Les perspectives pour le taux du Livret A

Le taux du Livret A est réglementé. Il est calculé en fonction de la moyenne semestrielle du taux d'inflation et des taux interbancaires à court terme (EONIA), avec un arrondi au dixième de point le plus proche. Il ne peut pas être inférieur au taux plancher de 0,50 %. Le gouvernement a la possibilité d'augmenter le taux s'il juge que les circonstances nécessitent de préserver le pouvoir d'achat des épargnants. Il prend sa décision après consultation du gouverneur de la Banque de France.

Son taux a été porté de 1 % à 2 % le 1er août dernier. Sera-t-il à nouveau relevé le 1er février 2023 ? « Je ne peux pas vous dire de chiffre aujourd'hui, parce que cela dépendra de la moyenne de l'inflation et des taux d'intérêt d'ici la fin de l'année, nous ferons le calcul au mois de janvier. Mais il y a eu deux relèvements significatifs cette année, puisqu'on est passé de 0,5 en début d'année à 2 % aujourd'hui, il y aura sans doute un nouveau relèvement en février l'an prochain » a expliqué le gouverneur de la Banque de France.