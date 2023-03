Crédit immobilier : les taux, qui ont plus que doublé en un an, continuent d’augmenter

Les taux des prêts à 25 ans dépassent les 3 % pour les trois quarts des emprunteurs, selon l'Observatoire du crédit logement CSA. (Schluesseldienst / Pixabay)

La production de crédits immobiliers était en augmentation en février 2023 par rapport à janvier 2023. Pourtant, les taux poursuivent leur hausse. Pour dynamiser le marché, la Banque de France a décidé de définir chaque mois le taux d'usure et non plus chaque trimestre.

Les taux de crédit immobilier poursuivent leur ascension et ont atteint 2,33 % après 2,20 % en janvier selon les chiffres publiés lundi 6 mars par la Banque de France. En un an, ces taux ont plus que doublé et atteignent maintenant le même niveau qu'en 2016, rapporte Les Echos .

Des taux à plus de 3 %

On doit cette augmentation au resserrement monétaire entamé par la Banque centrale européenne (BCE), précise le quotidien économique. Les taux directeurs ont été rehaussés de 50 points de base le mois dernier, et ce n'est pas fini. Une nouvelle hausse est attendue la semaine prochaine.

Les taux des prêts à 25 ans dépassent les 3 % pour les trois quarts des emprunteurs, selon l'Observatoire du crédit logement CSA. Certains doivent même accepter des taux à 3,5 %. Du côté des prêts à 20 ans, la moitié des emprunteurs doivent signer un crédit avec un taux à 3 %. Cette remontée des taux, les conséquences de la guerre en Ukraine, le taux d'usure qui pénalise certains emprunteurs, le marché du crédit immobilier semble à la peine, selon l'Observatoire du crédit logement CSA.

Le nombre de crédits en hausse en février

Du côté de la Banque de France, les chiffres de février sont encourageants. La production de nouveaux crédits à l'habitat a atteint 14,4 milliards d'euros, hors renégociations, contre 13,4 milliards d'euros en janvier. On doit ce regain à la hausse du taux d'usure de 0,5 point d'octobre dernier selon Sandrine Allonier, porte-parole de Vousfinancer. Pour dynamiser le marché du crédit immobilier, la Banque de France a décidé d'en finir avec le calcul trimestriel du taux d'usure en lui préférant un taux mensuel, au moins pour la période du 1er février au 1er juillet. Au 1er mars, le taux d'usure est fixé 4 % pour les prêts de 20 ans.

A noter que depuis le mois d'octobre, la production de nouveaux crédits est bien en dessous de la moyenne des cinq dernières années. Normal pour la Banque de France, ces cinq ou six dernières années, les taux de la BCE étant négatifs, les banques ont pu prêter à des taux très bas et encourager les Français à emprunter. Une situation atypique.