Crédit immobilier : le taux d’usure pourrait prochainement être réévalué tous les mois

La réévaluation mensuelle engagerait un changement du mode de calcul du taux d'usure. (Pixabay / rawpixel)

Les professionnels du crédit immobilier, la Banque de France et le ministre de l'Economie devaient se réunir ce mercredi 11 janvier pour discuter de la mensualisation temporaire du calcul des taux d’usure. Une mesure souhaitée par les courtiers qui constatent une baisse de la production de crédits immobiliers.

Le taux d'usure est un point d'inquiétude depuis quelques mois pour les professionnels de l'immobilier. Avec les taux d’intérêt immobiliers qui remontent, ce plafond, au-delà duquel une banque ne peut plus prêter d'argent, a tendance à empêcher des Français d’accéder à la propriété. Selon certains courtiers, ce sont de 10 % à 40 % des emprunteurs qui sont concernés.

Une modification temporaire

Les courtiers mènent donc un combat pour assouplir le dispositif. Ils souhaitent que le taux d'usure soit réévalué tous les mois contre tous les trimestres, comme c'est le cas actuellement. Une rencontre réunissant le ministre de l'Economie, des services de la Banque de France et des représentants des courtiers et des banques devait avoir lieu ce mercredi 11 janvier sur la mensualisation temporaire du calcul des taux d’usure, selon une information des Echos confirmée par Le Parisien .

La réévaluation mensuelle engagerait un changement du mode de calcul du taux d'usure. La modification pourrait intervenir à partir du mois de mars ou d'avril mais serait temporaire. Reste à définir les possibilités techniques d'une telle évolution qui permettrait aux banques de remonter plus vite leurs taux d'emprunt, assure Les Echos .

Un ralentissement des taux de crédit prévu cet été

Le taux d'usure a été remonté au 1er janvier 2023 à 3,57 % pour des crédits de plus de 20 ans. Mais très vite, ce taux a accusé un décalage avec la remontée trop rapide des taux d'intérêt par les banques. Ce qui réduit inévitablement la signature de crédits immobiliers. Les courtiers alertent les autorités depuis quelques mois.

Bruno Le Maire serait favorable à la mensualisation selon l'entourage du ministre de l'Economie et des Finances. Du côté de la Banque de France, on estime que le taux d'usure a bon dos. « Le taux d’usure n’a pas empêché de faire 218 milliards de nouveaux prêts cette année » , expliquait au Parisien Marie-Laure Barut-Etherington, directrice générale adjointe à la direction des statistiques, études et international. La mesure est souhaitée comme temporaire car à compter de l’été prochain, le ralentissement de la hausse des taux de crédit devrait permettre de donner un peu de souffle aux candidats à l'emprunt immobilier.