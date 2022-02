Crédit immobilier : le début de la remontée des taux ?

Les taux immobiliers remontent: frémissement passager ou tendance durable ? ( Crédits: Fotolia)

Alors que les taux des prêts immobiliers avaient atteint un niveau plancher, les barèmes reçus début février par les courtiers en crédit immobilier témoignent d'une légère hausse. Est-ce le début de la remontée des taux d'emprunt immobilier ?

Une hausse des taux des crédits immobiliers de + 0,10 point sur un mois

En ce début février, les courtiers en crédit immobilier font état d'une légère remontée des taux pratiqués par leurs banques partenaires. Chez le courtier Pretto, on estime cette hausse à + 0,10 % par rapport au mois de janvier dernier. Selon Meilleurtaux.com, les taux se négocient en moyenne à 0,90 % sur 15 ans, à 1,05 % sur 20 ans et à 1,25 % sur 25 ans. Pour le courtier VousFinancer, les taux pour les meilleurs profils remontent également mais restent tout de même très attractifs : 0,70 % sur 15 ans, 0,80 % sur 20 ans et 1,05 % sur 25 ans. Les banques auraient ainsi remonté leurs taux de crédit de 0,10 % jusqu'à 0,35 % pour l'une d'entre elles.

Une hausse logique au regard de l'inflation et de la hausse des taux directeurs

Cette hausse intervient dans le contexte inflationniste de ces derniers mois : pour contenir le niveau de l'inflation qui atteint 2,90 % sur les 12 derniers mois selon l'Insee, les banques centrales sont contraintes de faire remonter les taux d'intérêt. Conséquence, l'OAT Français à 10 ans a grimpé à 0,70 % en février, alors qu'il était encore négatif il y a quelques mois.

Ainsi, la plupart des banques ont répercuté cette hausse sur leur taux de crédit aux particuliers sur le mois de février. Elles doivent toutefois trouver un équilibre entre la nécessité de s'aligner sur les taux pour préserver leurs marges et l'atteinte de leurs objectifs commerciaux qui les poussent à conserver les taux des crédits à un niveau suffisamment bas pour attirer des clients.

À ce stade, les taux immobiliers restent très inférieurs à l'inflation, ce qui permet aux emprunteurs de bénéficier de conditions favorables. Par ailleurs, la hausse des taux d'intérêt devrait être contenue pour ne pas faire peser un risque trop fort sur la capacité des États à rembourser la dette publique.

« En février, compte tenu de la hausse des taux de refinancement et de la remontée des taux d'emprunt d'État, les banques n'ont pas eu d'autres choix que d'augmenter leurs taux de crédit, sous peine de voir leurs marges sur le crédit immobilier se réduire. Pour autant, elles ont toutes des objectifs de production de crédit élevés et devront pour les atteindre rester compétitives ce qui pourrait les conduire à limiter la hausse des taux tout en veillant tout de même à préserver leurs marges » explique Julie Bachet, directrice générale Vousfinancer.

Une hausse qui pourrait exclure certaines populations si elle venait à se poursuivre

Si la hausse des taux d'emprunt immobilier est pour l'instant relativement indolore pour les emprunteurs, elle pourrait exclure certaines populations si elle venait à se poursuivre, notamment en raison des recommandations du HCSF (Haut conseil de stabilité financière) qui impose désormais aux banques de respecter un taux d'endettement maximum de 35 %. Les primo-accédants et les investisseurs locatifs pourraient alors être les plus touchés par ce resserrement des conditions d'octroi.