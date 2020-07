Crédit immobilier: la remontée des taux se poursuit

Après une forte augmentation en mai, le taux moyen des crédits immobiliers accordés en France a continué à progresser en juin pour s'afficher à 1,29%.

Le taux moyen des crédits immobiliers en France a continué à progresser en juin, après une forte augmentation en mai, en réponse à la montée des risques et de l'incertitude quant aux prochains mois, montre l'étude mensuelle de référence. Le mois dernier, les taux des crédits immobiliers accordés par le secteur concurrentiel se sont en moyenne établis à 1,29%, détaille jeudi dans un communiqué l'observatoire Crédit Logement-CSA, qui associe les principales banques françaises à un institut d'études de marché.

Cette évolution prolonge la tendance esquissée en avril et en mai, mois durant lesquels les taux du crédit immobilier avaient grimpé respectivement à 1,18% puis 1,25%, après des mois d'évolution à un plancher historique touché en fin d'année dernière à 1,12%. «Avec le durcissement de la crise économique déclenchée par la mise en œuvre du confinement, les risques portés par les établissements prêteurs sur la dette immobilière des particuliers se sont renforcés», souligne dans un communiqué l'observatoire Crédit Logement-CSA.

Reprise en juin

«La montée du chômage et les pertes de pouvoir d'achat accentuent les risques de défaut sur la dette en cours de remboursement, alors que la suppression des aides personnelles à l'accession a fait disparaître un filet de sécurité qui avait montré son efficacité durant la crise des subprimes», ajoute-t-il. En ce qui concerne l'activité des nouveaux prêts immobiliers, l'observatoire remarque une reprise en juin, après des turbulences en mars sur fond de déclenchement de la crise du Covid-19, suivies par un effondrement de la production en avril et en mai. Mais «la reprise observée en juin n'a pas permis de retrouver le niveau d'activité de février 2020, et encore moins celui de juin 2019». Le mois dernier, la production, c'est-à-dire le montant global des crédits accordés, a chuté de 10%, et le nombre de prêts bancaires a reculé de presque 12% par rapport à juin 2019, selon l'observatoire.