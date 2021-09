Crédit immobilier : des taux à leur niveau le plus bas jamais atteint

En août 2021, le taux moyen des crédits immobiliers s'est établi à 1,05 %, son niveau le plus bas jamais constaté (Crédit photo: 123RF)

Selon l'Observatoire Crédit Logement / CSA, en août 2021, le taux moyen des crédits immobiliers s'est établi à 1,05 %, son niveau le plus bas jamais constaté. Le point sur ce marché.

Taux moyen des crédits immobiliers

En août 2021, le taux moyen des crédits immobiliers s'est établi à 1,05 % (1,12 % dans le neuf et 1,06 % dans l'ancien). Après un recul de 20 points de base entre juin 2020 et avril 2021, le taux moyen des nouveaux crédits immobiliers semble se stabiliser pour ne connaitre ces derniers mois qu'un léger effritement. En août, il atteint son niveau le plus bas jamais constaté.

Depuis le début de l'année, les taux des crédits immobiliers ont reculé, quelle que soit la durée d'emprunt. Les prêts à 25 ans sont ceux qui ont le plus baissé avec 18 points de base.

Le taux moyen des crédits s'échelonne de 0,87 % pour les prêts à 15 ans à 1,17 % pour les prêts à 25 ans. Il faut compter en moyenne 0,99 % sur 20 ans. Les emprunteurs du groupe 1 (les 25 % d'emprunteurs dont les taux sont les plus bas) obtiennent 0,64 % sur 15 ans, 0,77 % sur 20 ans et 0,93 % sur 25 ans.

En août 2021, le taux moyen constaté pour les emprunteurs les plus modestes (revenus inférieurs à 3 SMIC) s'établit 1,10 %. Il atteint 1,04 % pour les ménages aux revenus moyens (3 à 5 SMIC) et 0,93 % pour les plus aisés (plus de 5 SMIC).

La durée moyenne d'emprunt

La durée moyenne des prêts s'est établie à 236 mois (19,6 ans). Depuis décembre dernier, elle s'est accrue de 7 mois et a permis d'absorber la hausse des prix des logements. Les emprunteurs aux revenus les plus modestes sont ceux qui ont le plus bénéficié de cet allongement (+ 10 mois depuis décembre 2020).

Le coût des opérations immobilières

Le coût des opérations immobilières réalisées par les ménages atteint en moyenne 4,7 années de revenus, contre 4,4 années il y a un an. Dans le même temps, le niveau de l'apport personnel augmente (+ 13,1 % depuis le début de l'année), et ce quel que soit le niveau de revenus de l'emprunteur. La mise en œuvre de la recommandation du HSCF (haut conseil de sécurité financière) a mis un terme à plusieurs années de recul des taux d'apport personnel. En effet, le HSCF impose désormais aux banques de respecter un taux d'endettement maximum. Celui-ci ne doit pas dépasser 35 % des revenus disponibles des emprunteurs.

L'activité d'octroi de crédit

Après plusieurs mois d'une augmentation rapide, l'activité d'octroi de crédits immobiliers a commencé à ralentir en juillet et août, bien au-delà du ralentissement saisonnier habituel (+ 1,8 % sur un an).