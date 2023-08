Crédit immobilier: ces villes où la taxe foncière pèse le plus lourd pour les propriétaires

La taxe foncière pèse de plus en plus lourd dans le budget des emprunteurs immobiliers. Et la situation va empirer en 2023.

C’est la grosse taxe qui grimpe, qui grimpe... Elle ne compte pas dans le calcul du crédit immobilier mais mine de rien, la taxe foncière pèse de plus en plus lourd dans le budget des ménages qui envisagent d’acquérir un logement. En 2022, cet impôt local, acquitté par une trentaine de millions de contribuables, leur a coûté en moyenne 111 euros par mois, dans les 20 plus grandes villes, selon le courtier Meilleurtaux. C’est 6 euros en plus qu’en 2021 pour un emprunt sur 20 ans, avec un taux moyen de 3,4%, pour acheter un 70 m². Dit autrement, si on incluait la taxe foncière dans la somme que les emprunteurs immobiliers remboursent chaque mois à leur banque, celle-ci augmenterait de 111 euros. Et ce n’est qu’une moyenne.

Le poids de la taxe foncière peut grimper bien plus haut. C’est en Occitanie qu’il est le plus élevé: 140 euros à Nîmes et 137 euros à Montpellier (voir le graphique ci-dessous). L’Ouest et le Sud-Ouest de la France ne sont pas en reste également: 137 euros à Nantes, 133 euros à Angers et à Bordeaux. Mais c’est à Marseille que la hausse est la plus forte: +12% en un an. Cela peut représenter, pour ces villes, entre 1 et 2 mensualités de crédit supplémentaires. « La hausse des taux depuis un an et demi a contribué à faire grimper la facture mensuelle , décrypte Maël Bernier, porte-parole de Meilleurtaux. Quand vous ajoutez la taxe foncière qui ne cesse d’augmenter, la facture s’alourdit d’année en année pour les propriétaires. Ce sera pire en 2023 .» Une envolée de 7% de la taxe foncière, du fait de son indexation à l’inflation, est attendue pour cette année. Contrairement aux loyers , cette forte hausse ne sera pas plafonnée . Au grand dam des propriétaires notamment ceux qui habitent dans les villes qui ont déjà décidé d’alourdir la facture fiscale .

La seule bonne nouvelle dans cette histoire, c’est qu’avec l’envolée des taux de crédit, le poids de ces 111 euros dans la mensualité moyenne des emprunteurs baisse: 1,1 mensualité en 2021 contre 0,9 en 2022. Pas sûr que cela remonte le moral des ménages. Dans plusieurs villes comme Lyon et Paris, la taxe foncière pèse moins lourd qu’ailleurs: 60 à 80 euros par mois en plus. Ce qui, dans les temps qui courent, est loin d’être négligeable. Et ce, d’autant plus, que ça, c’était avant les hausses spectaculaires de la taxe foncière exigées par Anne Hidalgo et Grégory Doucet .