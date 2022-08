Crédit immobilier : ces régions où les taux d’intérêt sont les plus bas

Selon les régions et les banques, les taux d'intérêt ne progressent pas à la même vitesse. (Pixabay / geralt)

Les taux immobiliers continuent de grimper partout en France. Mais comme le révèle le dernier barème régional du courtier Empruntis, on observe d'importantes disparités selon les régions et les banques. Zoom sur les régions où emprunter est le moins cher.

Depuis le début de l'année, les taux d'intérêt immobiliers sont repartis à la hausse partout en France. Mais, selon les régions et les banques, ils ne progressent pas à la même vitesse. D'après le barème régional des taux immobiliers, réalisé par le courtier Empruntis et publié par Les Échos , ces taux auraient augmenté en août, de 0,10 à 0,50 point sur 20 ans et varieraient de 1,80 % à 2,10 %.

Les meilleurs taux en Nouvelle-Aquitaine

C'est en Nouvelle-Aquitaine qu'il serait le plus intéressant d'emprunter. Les meilleurs profils peuvent obtenir un taux moyen compris entre 1,45 % et 1,75 % sur 20 ans. Viennent ensuite les régions Auvergne Rhône-Alpes et Occitanie, où les emprunteurs disposant de revenus confortables et d'un apport personnel pourront se voir accorder un crédit immobilier à moins de 1,50 % sur 20 ans. En revanche, les personnes souhaitant emprunter en Normandie, Bretagne, Île-de-France et Bourgogne risquent de ne pas pouvoir obtenir un prêt à moins de 2 %, voir 2,10 %.

« Ces disparités régionales peuvent être liées soit à la manière dont les banques se refinancent, soit à leurs coûts de fonctionnement, soit à leur politique commerciale » , a expliqué la porte-parole d'Empruntis à nos confrères. En effet, certaines banques disposent de plus de ressources et peuvent donc rogner sur leurs marges pour attirer les clients. À l'inverse, durant l'été, certaines banques vont augmenter leurs taux pour être moins attractives et ainsi pallier un manque de personnel en congé.

Un marché actuellement instable

Par ailleurs, l'instabilité actuelle du marché réduit drastiquement la quantité de prêts accordés. En effet, après avoir dépassé les 2 % en juin, l'OAT 10 ans, sur lequel se basent les banques, vient de retomber sous les 1,50 %.

Enfin, les taux variables commencent à faire leur retour, représentant dans certaines banques jusqu'à 10 % des dossiers. S'ils peuvent parfois s'avérer avantageux, ils peuvent aussi augmenter rapidement, surtout si les conditions monétaires continuent à se durcir.