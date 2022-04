Crédit immobilier : 100 % des emprunteurs ont bénéficié de taux inférieurs à l’inflation

Quel est le niveau des taux des crédits immobiliers actuellement ? ( Crédits: 123RF)

Selon le baromètre sur le marché des crédits immobiliers de Crédit Logement / CSA, au premier trimestre 2022, tous les emprunteurs ont bénéficié de taux inférieurs à l'inflation. Le point sur le marché des prêts immobiliers.

Le taux moyen des crédits immobiliers s'établit à 1,12 % au T1 2022

Au 1er trimestre 2022, le taux moyen des crédits immobiliers s'est établi à 1.12 %. Si les taux ne cessent d'augmenter depuis le début de l'année, ils le font à un rythme moins rapide que celui de l'OAT à 10 ans ou celui de l'inflation.

Les établissements bancaires tentent de limiter les conséquences du durcissement des conditions d'octroi des crédits sur la demande des particuliers. Mais celle-ci est à nouveau déstabilisée, cette fois-ci par la dégradation du pouvoir d'achat, la hausse des prix des logements et le contexte général nettement détérioré après le déclenchement de la guerre en Ukraine.

Depuis décembre 2021, le taux moyen a cru de 0,12 point sur l'ensemble du marché. Les taux des prêts à 15 ans ont augmenté de 0,15 point, ceux à 20 ans de 0,14 point et ceux à 25 ans de 0,12 point. Ainsi, la hausse est un peu moins rapide sur les prêts les plus longs, particulièrement utilisés par les emprunteurs les moins bien dotés en apport personnel, les primo-accédants à la propriété et certains primo-investisseurs. L'augmentation des taux a été un peu plus marquée sur le marché des travaux et de l'ancien (0,13 point).

prêts à taux fixe du secteur concurrentiel ( Source: Crédit Logement / CSA)

Tous les emprunteurs ont bénéficié de taux de crédit inférieurs à l'inflation

Depuis le début de l'année, moins de 25 % des emprunteurs bénéficient encore d'un taux inférieur à 1 %. Toutefois, tous les emprunteurs ont obtenu des crédits à des taux inférieurs à l'inflation, un phénomène jamais constaté depuis le début des années 60, même à la suite du premier choc pétrolier lorsque l'inflation culminait à 14.2 % en 1974.

Les durées d'emprunt s'allongent encore

Au 1er trimestre 2022, la durée moyenne des prêts accordés était de 241 mois (20 ans). Depuis septembre 2021, la durée moyenne des crédits n'a cessé de s'allonger, atteignant un niveau record. Par exemple, la durée moyenne était de seulement 13,6 ans en 2001 (163 mois).

L'allongement de la durée permet d'absorber en partie les conséquences de la hausse des prix des logements et d'amortir l'impact de l'augmentation des taux d'apport personnel exigés. Par exemple, depuis septembre 2021, la durée s'est allongée de 7 mois, ce qui a permis de surcompenser l'augmentation des taux des crédits accordés.

Durée moyenne des crédits immobiliers ( Source :Crédit logement/ CSA)

Le ralentissement de l'évolution du nombre de prêts accordés se confirme

Après plusieurs mois d'expansion, l'évolution du nombre de prêts accordés ralentit. Ainsi, au premier trimestre 2022, il diminue de 5,5 % sur 12 moins glissants. Ce ralentissement s'explique par l'application des recommandations du HCSF et la dégradation du pouvoir d'achat, alors que les conditions de crédit ne s'améliorent plus. Par ailleurs, la crise en Ukraine a amplifié la dégradation du marché, renforçant les pressions inflationnistes et leur impact sur les taux des crédits. Sur le seul mois de mars, le nombre de prêts bancaires accordés est en recul de 17.8 %, en glissement annuel. Bien que de plus faible ampleur que celui qui fut ressenti lors du 1er confinement, ce choc est venu renforcer les faiblesses du marché constatées jusqu'alors.