Crédit d’impôt : l’avance est versée ce mois de janvier 2025 / iStock.com - Ivan-balvan

Une avance pour près de 9 millions de foyers

Comme c’est le cas chaque année, l’administration fiscale effectuera en janvier des versements anticipés sur les crédits et réductions d’impôts. Selon la calendrier déterminé, l’avance sera versée le 15 janvier prochain sur les comptes de quelques 9 millions de foyers français. Adressé par la Direction des finances publiques (DGFiP) et libellé « AVANCE CREDIMPOT », ce dispositif anticipé est en vigueur depuis la mise en place du prélèvement à la source. La somme versée, d’une moyenne de 639 euros en 2025, correspond à 60 % du montant total des réductions et crédits d’impôt déclarés lors de la déclaration 2024 sur les revenus de 2023.

À quoi sert-elle ?

Interrogés sur le sujet par les médias, Éric Lombard, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique et Amélie de Montchalin, ministre chargée des Comptes publics, ont précisé que cette avance avait pour objectif de soutenir et de développer « notamment l’emploi à domicile ainsi que les dons ou l’hébergement en Ehpad, en anticipant la perception de l’avantage fiscal associé. » Le gouvernement indique par ailleurs que cette avance vise également « à préserver le pouvoir d’achat des Français ».

Qui y a droit ?

Sont concernés par ce versement les contribuables qui emploient un salarié à domicile, font garder leurs enfants hors de chez eux ou effectuent des dons à des organismes d’intérêt général ou reconnus d’utilité publique. Pour son calcul, l’administration fiscale prend comme référence les informations fournies sur la déclaration des revenus de l’année précédente. Donc, le montant de l’avance versé en janvier 2025 correspond à la déclaration effectuée au printemps 2024 portant sur les revenus de 2023.

Quels sont les risques ?

Si les frais des contribuables ont évolué à la baisse entre 2023 et 2024, l’avance versée par le fisc en 2025 sera trop importante par rapport à leurs dépenses. Ces derniers risquent donc de devoir rembourser le fisc du trop-perçu après leur déclaration de revenus 2025.