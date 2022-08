Covoiturage, vente de biens d’occasion, ... Comment sont imposés ces revenus annexes ?

Les revenus issus du covoiturage sont exonérés d'impôts s'il s'agit du partage des frais. (© AFP

Le développement des plateformes de mise en relation entre particuliers a engendré une explosion de l’économie collaborative. Les revenus qu’elle génère sont imposables dans certains cas.

Proposer du covoiturage sur Blablacar, vendre des biens d’occasion sur Leboncoin, louer son logement sur Airbnb, offrir ses services sur AlloVoisins...

Ces petits commerces sont désormais bien ancrés dans les habitudes des Français. Mais savez-vous si les revenus que vous en tirez échappent à l’impôt ou pas ? Éléments de réponse.

Covoiturage, cocooking...

Les revenus issus des activités dites de «coconsommation» (covoiturage, cocooking, sorties en mer, etc.) sont exonérés d’impôt s’il s’agit d’un strict partage des frais engagés. Conditions supplémentaires, la prestation doit être fournie entre particuliers, vous devez y participer et vous devez payer votre quote-part.

À contrario, si les revenus encaissés excèdent le partage des frais, ils sont taxables. Le fisc considère alors que vous exercez une activité commerciale lucrative, et vous devez les déclarer en tant que bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

Précision. Si vous faites du covoiturage pour vos trajets domicile-travail et optez pour la déduction de vos frais réels, seuls les frais restants à votre charge sont déductibles.

Vente en ligne, vide-greniers...

Vous n’êtes pas non plus imposable si vous vendez vos biens personnels usagers (un vieux vélo, votre ancien téléviseur, des vêtements, etc.) de manière occasionnelle. Peu importe que les transactions aient lieu via une