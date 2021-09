Côtes-d'Armor : une île entière dotée d'une maison de 110 m² est à vendre pour 1,5 million d'euros

Mis en vente en 2019, le bien de luxe a du mal à trouver preneur et a donc vu son prix baisser. (Sotheby's International Realty France Monaco)

Le promoteur immobilier de luxe Sotheby's vend depuis plusieurs mois une île entière dans les Côtes-d'Armor. Le terrain, situé près de Paimpol et de l'archipel de Bréhat, coûte 1 575 000 euros. Son prix a baissé depuis 2019 face à son manque de succès, malgré la forêt luxuriante qui recouvre l'île et la maison de 110 m² qu'elle abrite.

S'acheter une île entière ? Dans les Côtes-d'Armor, ce genre d'investissement est possible. Le promoteur de biens immobiliers de luxe Sotheby's International Realty France Monaco vend en effet un terrain entier, doté d'une maison, et situé au milieu de l'eau. Le bien se trouve à l'embouchure du Trieux, près de Paimpol et de l'archipel de Bréhat, rapporte Ouest France.

Prix en baisse

On ignore la taille précise de l'île, baptisée Roc'h ar Hon. Cette « propriété de prestige », selon l'annonce disponible sur le site de Sotheby's, dispose en tout cas d'une maison de 110 m² construite en 1758, aujourd'hui raccordée à l'eau potable, à l'électricité, à la téléphonie, et disposant d'une cuisinière à gaz et de radiateurs électriques.

En outre, « une impressionnante baie vitrée surplombe le Trieux, offrant un spectacle sans cesse renouvelé de l'estuaire », décrit Sotheby's dans son annonce. L'île est accessible en bateau et « de nombreux chemins et escaliers permettent de parcourir une nature luxuriante et d'atteindre la guérite au sommet », peut-on encore lire.

L'île et sa maison sont aujourd'hui vendues 1 575 000 euros. Le prix a baissé car le bien a du mal à trouver preneur : il était déjà en vente en 2019, alors au prix de 1 685 000 euros. Sotheby's possèdent d'autres biens immobiliers luxueux dans les Côtes-d'Armor, dont plusieurs vendus plus d'un million d'euros.