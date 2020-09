Correction de déclaration : c'est possible jusqu'au 15 décembre

Remplir votre déclaration d'imposition vous stresse car vous avez peur de faire une voire plusieurs erreurs ? Respirez un grand coup, vous avez jusqu'au 15 décembre pour la corriger.

iStock-sturti

Errare humanum est (l'erreur est humaine)

Correction de déclaration : pour qui ?

La modification/correction de déclaration en pratique

Que risque-t-on en cas d'erreur(s) ?

Même avec la meilleure volonté, on peut tous faire une erreur en remplissant notre déclaration d'impôt sur le revenu. Heureusement, depuis le 5 août et jusqu'au 15 décembre prochain (à 23 h 59 précises), il est possible de la modifier et/ou de la corriger. Mais qui est concerné et comment faire ?Les personnes qui ont fait leur déclaration sur le site officiel impots.gouv.fr ont accès à la correction en ligne. Les usagers taxés selon le système de la déclaration automatique sont également concernés. En revanche, les personnes ayant rempli leur déclaration sur papier, celles qui ont déposé leur déclaration en mode EDI (échange de données informatisées) via un partenaire EDI, celles qui ont fait leur déclaration en ligne sans l'avoir validée et bien entendu les personnes n'ayant pas rempli leur déclaration ne peuvent pas avoir accès à ce service.Pour corriger votre déclaration ou la modifier, il vous suffit de vous connecter à votre espace en ligne avec vos identifiants habituels. Vous pourrez ensuite modifier de multiples éléments allant de vos revenus à vos charges en passant par votre contribution à l'audiovisuel public (si vous n'avez pas de télévision et que vous avez oublié de cocher la case dédiée, par exemple). Attention, certains éléments ne peuvent pas être modifiés : état civil, changement d'adresse, situation de famille, coordonnées bancaires... Si vous constatez des erreurs dans ces rubriques, contactez votre centre des impôts via la messagerie sécurisée ou bien par téléphone si vous préférez un échange téléphonique. Un changement d'adresse peut lui être simplement renseigné dans la rubrique « Mes informations personnelles ».Certaines erreurs ont pour conséquence d'augmenter le montant de vos impôts. Mieux vaut donc prendre du temps pour la correction et réaliser des économies. Et si vous avez déjà payé vos impôts, le trop-versé vous sera remboursé. Si vos corrections/modifications augmentent la somme à payer, une date butoir sera indiquée sur votre nouvel avis. Des pénalités de retard peuvent aussi être appliquées sauf quand « l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le vingtième de la base d'imposition ». Si vous n'avez intentionnellement pas corrigé vos erreurs et que l'administration fiscale le découvre, des sanctions sont à prévoir : majoration (10 %, 40 %, 80 % ou encore 100 %) et intérêts de retard. Que se passe-t-il après le 15 décembre ? Vous pouvez toujours corriger votre déclaration mais en envoyant une déclaration rectificative au fisc soit par le biais de votre messagerie sécurisée soit par courrier traditionnel.