Coronavirus : que faire de votre intéressement et de votre participation cette année ?

Retard potentiel de paiement, marchés financiers au plus bas : cette année, le versement des primes d'intéressement et de participation est fortement perturbé par le Coronavirus. Que faut-il faire de ces sommes lorsqu'elles vous seront versées ?

Habituellement, ces primes sont versées aux salariés au plus tard le 31 mai. Mais du fait de la crise sanitaire, le gouvernement a adopté une ordonnance qui permet aux entreprises, si elles le souhaitent, de décaler le versement jusqu'au 31 décembre 2020. Certains salariés pourraient donc percevoir leur intéressement et leur participation plus tard que d'habitude.

Par ailleurs, l'épargne investie sur un PEE, un PERCO ou encore un PER Collectif peut être fortement exposée aux marchés financiers. Or, ceux-ci subissent de plein fouet la crise du Coronavirus (le CAC 40 a perdu près de 25% depuis le début de l'année).

Dans ce contexte, que faut-il faire de votre intéressement et de votre participation lorsque ces sommes vous seront versées. Faut-il les percevoir directement ou bien les investir sur votre PEE, votre PERCO ou votre PER Collectif ? La réponse dépend de vos objectifs, de vos contraintes et de votre situation financière. Vous disposez de 15 jours à compter de la date d'attribution pour vous décider. Passé ce délai, si vous n'avez pas fait part de votre choix, l'intéressement sera versé intégralement sur le PEE et la participation sera versée intégralement sur le PEE si l'entreprise ne propose pas de PERCO. Si elle en propose, la moitié sera versée sur le PEE et l'autre moitié sur le PERCO.

Percevoir directement les sommes

Si vous êtes touché par le chômage partiel et que vos revenus sont en baisse ou encore si vous avez un projet à financer, vous souhaitez peut-être percevoir directement votre intéressement et votre participation. Dans ce cas, sachez que les sommes perçues seront soumises aux contributions sociales et à l'impôt sur le revenu.

Si vous pensez avoir besoin de ces sommes rapidement, mieux vaut ne pas les investir car l'épargne est bloquée 5 ans sur un PEE et jusqu'à la retraite sur le PERCO et le nouveau PER Collectif. Il existe néanmoins des cas de déblocage anticipé, comme par exemple un mariage, une naissance ou encore l'achat de la résidence principale.

Investir les sommes sur un PEE, un PERCO ou un PER Collectif

Si vous pensez ne pas voir besoin de ces sommes à court terme et que vous pouvez vous permettre de les bloquer plusieurs années, vous avez la possibilité de les placer sur votre PEE, votre PERCO ou encore le nouveau PER Collectif.

Cette opération est très avantageuse fiscalement car vos primes échappent ainsi à l'impôt sur le revenu. Par ailleurs, les plus-values potentielles retirées en seront également exonérées.

Les supports d'investissement proposés sont en général des OPCVM et/ou des actions de l'entreprise et comportent des risques de perte. Il faut donc veiller à répartir les sommes sur des supports variés et faire des versements aussi régulièrement que possible afin lisser les risques.

Enfin, avec la crise du Coronavirus, les marchés financiers sont bas. Placer les sommes aujourd'hui pourrait permettre de profiter d'un futur rebond.