Coronavirus : le prix des assurances auto et habitation risque d'augmenter en 2021

Le coût des contrats d'assurance concernant les logements et les véhicules devrait augmenter en 2021, prévient une récente étude. La hausse moyenne pourrait atteindre 1,5 ou 2 %, voire encore plus pour les assurances habitations. Ce réajustement se justifie par les conséquences de la crise sanitaire et économique liée au coronavirus.

La crise liée à la pandémie de coronavirus devrait entraîner une hausse des cotisations à verser pour les contrats d'assurance habitation et assurance auto. La baisse du nombre de sinistres ne change rien à la situation, qui pourrait se traduire par une augmentation moyenne des tarifs de 1,5 à 2 % l'an prochain, selon un rapport relayé par Capital.

Les assurés financent les mesures sanitaires

L'étude, publiée mercredi 16 septembre, a été réalisée par Facts and Figures, cabinet spécialisé dans les assurances et la protection sociale. Selon les experts, le montant des assurances habitation pourrait connaître une progression encore plus forte que celle annoncée. Les assureurs sont en effet susceptibles de répercuter sur leurs clients les dépenses supplémentaires engagées à cause de la pandémie de Covid-19.

L'épidémie n'a eu aucun effet bénéfique dans le domaine de l'assurance multirisque habitation. Les sociétés n'ont réalisé aucune économie pendant le confinement ou par la suite. Selon les experts, il est donc "peu probable" qu'elles prévoient un gel des cotisations ou mesures commerciales similaires, comme celles appliquées sur les assurances auto par la Matmut, la Maif et la GMF en avril et mai dernier.

Un surcoût pour les garagistes

Du côté des contrats automobiles, deux grandes tendances inverses ont été observées. Le confinement a entraîné une chute drastique de 80 % des accidents et sinistres automobiles. Mais dès le déconfinement, les garages ont été contraints d'appliquer des mesures de précautions sanitaires ayant eu pour conséquence une « augmentation des coûts et des temps de réparation dans les garages automobiles », note l'étude.

Les experts expliquent néanmoins que « la marge de manœuvre de la profession pour réaliser des hausses de tarifs est limitée », à un moment ou la perception de l'image des professionnels des assurances est « dégradée ». En cause, les informations différentes relayées par les assureurs quant à l'impact de la crise sanitaire sur leurs finances.