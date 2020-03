Coronavirus: gardiens d'immeuble et agents d'entretien restent au travail

Pas de télétravail possible pour les gardiens d'immeuble, agents d'entretien et autres service de dépannage d'urgence (Crédits photo : Adobe Stock - )

Pendant le confinement, l'entretien et le gardiennage des immeubles se poursuit. Avec plus de précautions et quelques inquiétudes pour les salariés concernés.

Pas de télétravail possible pour les gardiens d'immeuble, agents d'entretien et autres service de dépannage d'urgence. Pour l'instant, tous ces services fonctionnent mais la situation pourrait se compliquer si le confinement devait s'avérer long. Dans un message adressé aux copropriétaires des immeubles qu'il gère, le réseau immobilier Foncia rappelait que si ses bureaux étaient fermés au public, les salariés restaient joignables et que l'activité se poursuivait dans les immeubles. On peut y lire: «De leur côté, les gardiens d'immeubles ou prestataires de services doivent assurer la sortie et rentrée des poubelles, ainsi que le ménage des parties communes des immeubles, sans prendre de risques inutiles, en évitant tout contact avec les résidents des copropriétés.»

«Je continue de faire le ménage dans les parties communes en utilisant des gants, précise Valentina, gardienne d'immeuble à Paris. Je les change toutes les heures et les jette dans la poubelle que je sors tous les jours comme d'habitude. J'utilise aussi des gants pour la distribution du courrier. Si c'est une lettre, je la dépose sous le paillasson, si c'est un paquet, je demande aux occupants de venir le chercher. Et s'ils sont absents car beaucoup ont quitté Paris, je les garde dans ma loge en attendant qu'ils reviennent. Je préfère échanger au téléphone avec les gens plutôt que leur parler face à face. Je respecte la distance quand ils viennent sonner à ma porte.»

Fatalisme

Parfois aussi, l'attitude est plus fataliste. «Nous n'avons pas le choix, il faut rester ouvert, résume Christian, gardien d'immeuble à Neuilly-sur-Seine. Nous sommes confinés comme tout le monde mais nous devons continuer à recevoir du public.» Dans un immeuble déserté de ses occupants, tout fonctionne au ralenti, très peu de courrier et à peine une poubelle pour une vaste copropriété. Reste la question du ménage: «La société qui s'occupe du nettoyage dispose d'un stock assez limité de masques, explique-t-il, je ne sais pas si la personne chargée de nettoyer les parties communes viendra encore quand il n'y en aura plus...»

«La question des masques ne se pose pas vraiment, estime Antonio Pinto, fondateur de syndic de nouvelle génération Bellman. Ils sont à utiliser en priorité par le personnel soignant et les malades. Nous nous contentons de rappeler aux personnels qui interviennent dans les immeubles qu'il faut nettoyer et désinfecter régulièrement toutes les surfaces et objets courants qui pourraient être contaminés comme les poignées de portes, boutons d'ascenseurs et autres claviers à codes.»

Pour l'instant, il assure que tout fonctionne, y compris les interventions en urgence pour des fuites d'eau notamment. Seul le ramassage des déchets encombrants a été suspendu par bon nombre de communes, les poubelles classiques étant relevées à la même fréquence que d'habitude. Tout en restant vigilant, il admet que la situation pourrait être appelée à se détériorer à plus long terme.