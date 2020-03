Coronavirus: dans quel état est le marché immobilier?

Euphorique jusque-là, le marché immobilier est à l'arrêt, en raison du coronavirus. L'occasion pour Le Figaro de faire le point.

À l'issue de cette première semaine de confinement, Le Figaro vous propose de faire le point sur l'«humeur» du marché immobilier.

o Transactions et déménagements à l'arrêt

Plus de visites, si ce n'est quelques-unes virtuelles, des agences fermées: le marché immobilier s'est mis en pause. Les déménagements, bien que tolérés par le gouvernement, sont rares, sauf urgence.

o Les prix vont-ils baisser?

Rares sont les experts qui se prêtent à chiffrer une éventuelle baisse des prix de l'immobilier. Mais la plupart s'accordent pour dire qu'ils vont reculer. «Une baisse des prix n'est pas impossible, estime Jean-François Humbert, président du Conseil supérieur du notariat. De quelle ampleur? Tout dépendra de la durée du confinement et des mesures d'accompagnement (taux d'emprunt par exemple). Pour l'heure, nous avons constaté une rétractation du nombre d'acheteurs ces 10 derniers jours». En attendant, plongeons-nous dans l'historique des précédentes grandes épidémies.

o Une chaîne immobilière sous tension

Des entreprises du BTP en conflit avec le gouvernement, des notaires accusés par des agents immobiliers de freiner l'activité de leur profession ou encore des déménageurs désireux d'arrêter le travail: la chaîne immobilière, inquiète de l'impact du coronavirus, perd ses nerfs.

o Un marché du crédit sur pause

Les taux vont-ils remonter à cause du coronavirus? Les banques vont-elles se montrer moins exigeantes? Autant d'incertitudes qui entourent le marché du crédit immobilier. Seule certitude: la demande de crédit est à l'arrêt. Les Français ont certainement trop de soucis en ce moment.

