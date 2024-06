Constructeurs en faillite, chantiers à l'arrêt : le cauchemar de ces Français qui attendent leur maison

Près de 400 constructeurs de maisons individuelles auraient fait faillite entre janvier et avril 2024. (illustration) (Ralphs_Fotos / Pixabay)

Le secteur de la construction est en crise depuis de nombreux mois. Le nombre de faillites explose, rapporte TF1 Info . « Sur les quatre premiers mois de l'année 2024, il y a déjà 400 constructeurs de maisons individuelles qui sont tombés. À ce rythme-là, nous allons finir l'année 2024 probablement à 1 200. 1 200 procédures dans ce métier là, nous n'avions jamais vu ça depuis 2010 » , confie Thierry Millon, directeur des études chez Altares, dans le reportage diffusé sur la chaîne.

Conséquence : des milliers de chantiers sont à l'arrêt. Une équipe du JT de TF1 a pu visiter l'un d'entre eux. La maison est en partie construite mais inhabitable est « en train de pourrir » selon sa propriétaire. Cette dernière aurait dû emménager en 2023. Elle a beau relancer l'entreprise pour qu'elle finisse les travaux, celle-ci ne répond pas.

Avec la crise, les malfaçons explosent

Comment expliquer cette situation ? Les difficultés rencontrées par les entreprises sont la conséquence de la hausse des taux d'intérêt et du prix des matériaux. TF1 Info évoque l'exemple d'un gros constructeur d'Angers qui a fait faillite en 2023, abandonnant ses 220 chantiers en cours.

Dans ces périodes de crise, les malfaçons ont également tendance à augmenter. « Les constructeurs vont plus tirer sur les prix et sur la qualité. Et ce sont les moments où on a en réalité le plus de sinistres » , explique un avocat qui défend huit propriétaires.