Connaissez-vous la neuro-architecture, qui soigne ou aide à se sentir mieux?

Un hôpital psychiatrique près de Lyon a inauguré une unité pour patients atteints de troubles autistiques sévères. Son architecture a été pensée en s’appuyant sur des concepts de neurologie permettant d’apaiser les malades.

Des dispositifs pour absorber les sons, des alcôves pour s’isoler, des couleurs douces: un hôpital psychiatrique près de Lyon vient d’inaugurer une unité inédite en France, dont l’architecture a été pensée pour éviter de stimuler les sens de patients atteints de troubles autistiques sévères. Les premiers résidents se sont installés jeudi dans cette structure de l’hôpital du Vinatier qui comprend 10 lits, mais aussi une salle de sport, une installation de balnéothérapie et un jardin d’hiver.

Dans la nouvelle unité de 1 107 m² réalisée par Citinea (filiale de Vinci construction), chacun a sa chambre individuelle avec sanitaires. Au milieu du vaste espace commun, un arbre fossilisé baigne dans la lumière naturelle. Les patients, qui y passent environ six semaines, peuvent observer l’extérieur par de grandes fenêtres ou se lover dans de petites «niches» pour s’isoler des autres et se couper du monde. Son architecte, Lionel Thabaret, dit s’être inspiré de son expérience dans la conception de spas . «Nous intervenions déjà dans le thermalisme et les spas plutôt avec des gens qui se sentent bien mais c’est aussi une forme de soin et il faut que l’environnement suscite du bien-être, explique-t-il. P our cette réalisation, nous avons aussi bénéficié de l’aide des équipes du Vinatier et des recherches de l’Institut des sciences neurocognitives du CNRS.» Une collaboration avec des scientifiques qui ouvre la voie vers la neuro-architecture, cette conception des lieux de vie où tout est déterminé par le fonctionnement du cerveau de ses occupants.

Effet apaisant de la verdure

Au Vinatier, il s’agit de s’adresser à des résidents qui n’ont pas de capacité d’interprétation des lieux qui les entoure, il faut donc pouvoir s’adapter aux besoins différents de chacun et susciter le moins de stimulation possible. D’où ces ambiances colorées adaptables aux souhaits de chacun et une multitude de niches où les patients peuvent s’isoler. Il y a ainsi un ensemble de huit alcôves qui offrent autant de haltes possibles sur le chemin de sa chambre. «Les formes arrondies viennent aussi créer un bâtiment enveloppant, créant un sentiment de protection et nous avons construit les lieux autour du jardin et des arbres existants en multipliant autant que possible les ouvertures vers des espaces verts, souligne Lionel Thabaret. Des études ont prouvé en prenant deux groupes scolaires comparables, dont l’un aura traversé une ville pendant 20 minutes et l’autre une forêt, que le second réussit bien mieux et bien plus vite son travail.»

«Ce projet vise un apaisement plus profond et plus durable, permettant de limiter le recours aux psychotropes, avec l’idée que les murs véritablement pourraient avoir un rôle soignant» , explique Caroline Demily, cheffe du pôle neurodéveloppement, la voix amortie par de petits trous dans les murs. Selon le spécialiste de l’autisme Laurent Mottron, la plupart des chercheurs considèrent que «la place de la perception est plus importante» chez les personnes souffrant de troubles autistiques que dans la population générale et qu’il est nécessaire, si on veut adapter leur environnement, de limiter le bruit et la surpopulation. Ces patients «recherchent souvent de se mettre à l’abri de la socialisation (...) et ont donc besoin d’avoir un lieu de repli, tout en restant accessible» pour l’équipe soignante, note le professeur en psychiatrie.

Plafond lumineux

Mais ils ne sont pas tous perturbés par les mêmes facteurs et, si l’architecture a un rôle à jouer, «le grand mot, c’est l’individualisation du soin» , insiste-t-il. Au Vinatier, «on a un ensemble d’espaces qui sont très modulables, pour que la personne en fonction de ses besoins puisse trouver un endroit où elle se sente bien» , ajoute Caroline Demily, espérant que cette unité, la première en France entièrement conçue pour et avec des personnes autistes, ne reste pas une entreprise isolée. Si ce type d’architecture s’est beaucoup développé aux États-Unis, «en France, on est toujours restés en marge parce qu’on considère qu’on fait des structures fonctionnelles» , estime Mme Demilly. «La qualité de vie n’est pas vraiment prise en compte dans les bâtiments hospitaliers» .

«Nous avons effectué un gros travail sur les plafonds qui posent souvent problème aux autistes, précise Lionel Thabaret. Il y a une grande hauteur sous plafond et nous avons conçu un ciel chlorophylle avec trois sortes de vitrages opalescents sérigraphiés qui recrée un paysage.» On retrouve par ailleurs une salle Snoezelen ou salle de repos sensoriel, un équipement qui se développe de plus en plus dans les Ehpad et les établissements psychiatriques. «Ici, l’équipement est vraiment très complet, précise Lionel Thabaret, car en plus de la luminothérapie, il y a du matériel d’ hydrothérapie et la possibilité de simuler un ciel étoilé sans oublier le plafond ionisant qui permet de mieux respirer.»

Le Vinatier a investi sept millions d’euros dans ce projet, a indiqué Mme Duchamp, mais le développement des services ambulatoires et la réduction des temps de séjour et des réhospitalisations ont parallèlement permis de fermer 36 lits. Aux États-Unis, la firme HKS s’est spécialisée dans cette nouvelle voie de recherche appelée neuro-architecture. «Avant, ces choses étaient les premières à passer à la trappe dans les budgets» , note Eric Kutche, l’un de ses architectes, lui-même autiste. Aujourd’hui, on mesure que «le retour sur investissement est significatif, et pas seulement en dollars, mais avec de meilleurs résultats sur la santé des patients» .