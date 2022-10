Connaissez-vous Ecowatt, la météo de l’électricité ?

Réduire sa consommation en cas d'alerte Ecowatt (Crédits photo : Adobe Stock - )

Le site Ecowatt a été mis en place afin d'aider particuliers et entreprises à réduire leur consommation et les alerter en cas de risque de coupure du réseau.

Un réseau sous haute surveillance

On nous l'a dit et redit depuis déjà plusieurs semaines : «Winter is coming», l'hiver vient et avec lui son potentiel lot de coupures d'électricité en cas de surtension sur le réseau français.

Et parce que l'effort devra être collectif pour éviter ces coupures, RTE (Réseau de Transport d'Electricité) a mis en place Ecowatt, la météo de l'électricité.

Le principe est simple : sur la base du volontariat, vous renseignez votre mail ou votre mobile afin de recevoir des alertes pour connaitre l'état de prévision de tension du réseau :

Signal vert : tout va bien, à l'échelle nationale nous consommons de manière raisonnable et les marges de production sont suffisantes.

Que faire en cas de signal orange ou rouge ?

Pour éviter d'en arriver à des coupures locales, dès que le signal orange est activé, chacun est invité à procéder à des ajustements pour alléger les tensions sur le réseau.

Le site monecowatt.fr recense les éco-gestes qui peuvent faire la différence, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises et collectivités, comme par exemple éviter de charger ses appareils ou de lancer une machine le matin entre 08h et 13h et le soir entre 18h et 20h.

S'équiper d'éclairages LED, moins énergivores, peut aussi être une piste pour faire des économies toute l'année.

A plus grande échelle, peut-être est-ce le moment de vous interroger sur la consommation énergétique de votre logement et, si besoin, d'engager des travaux afin d'améliorer son empreinte énergétique. Il existe des prêts spécifiques, comme le prêt personnel écoresponsable de Boursorama Banque, pour vous permettre de financer ces travaux dans de bonnes conditions.

Si l'inscription aux alertes du site (et notamment aux risques de coupure du réseau) se fait uniquement à la demande, en revanche depuis le 3 octobre 2022, le journal météo de France Télévisions inclus le pictogramme Ecowatt pour informer le public des prévisions générales pour les jours suivants.

Stéphanne Coignard (redaction@boursorama.fr)