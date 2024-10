Condamné à 25.000 euros d’amende pour avoir transformé un hôtel en location meublée sans le déclarer

La Cour de cassation a jugé qu’un propriétaire qui a acheté un hôtel pour faire de la location à l’année aurait dû déclarer le changement de destination du bâtiment, et ce même s’il n’avait pas fait de travaux.

Un propriétaire qui avait acheté un ancien hôtel désaffecté pour faire de la location en meublé a été condamné à de fortes amendes et à la remise en état des lieux afin qu’ils redeviennent un hôtel. Il a dû, de plus, verser des dommages-intérêts à la commune. Il n’y a pas eu de travaux et rien ne permet de dire, dans ces conditions, que le bâtiment aurait subi un changement de destination , soutenait-il devant le tribunal correctionnel. Mais son argument a été rejeté.

Pas besoin de travaux pour qu’il y ait changement de destination

Il n’est pas nécessaire de faire des travaux pour qu’il y ait changement de destination d’un bâtiment, et le propriétaire risque une condamnation s’il ne déclare rien, a rappelé la Cour de cassation le 3 septembre dernier (Cass. Crim, 3.9.2024, Y 23-85.489) . « La réglementation des autorisations d’urbanisme reconnaît expressément qu’il existe des changements de destination sans travaux, soumis en ce cas à déclaration préalable », a répondu la Cour de cassation pour rejeter ses arguments. Et même si l’ancienne activité était mise en sommeil, elle était toujours la destination du bâtiment, ce qui ne permettait pas de les utiliser à une autre activité sans déclaration, voire dépôt d’un permis de construire en cas de travaux modificatifs.

L’hôtellerie est inscrite dans la destination du «commerce» alors que la nouvelle affectation entrait dans la destination de l’«habitation». Le propriétaire n’exploite plus le bâtiment comme hôtel, mais comme habitation pérenne. Le propriétaire avait dû verser 25.000 euros d’amende, 5000 euros à la mairie et rendre les lieux à leur destination antérieure d’hôtel.