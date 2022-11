Concert et festivals : gare aux arnaques sur les sites de vente de billets

De nombreux spectateurs sont arnaqués sur des sites de vente de billets. Illustration (Pexels / Pixabay)

De plus en plus de personnes sont victimes d'une arnaque aux faux billets de concert : un jeune homme en a fait les frais en perdant 2 400 euros, lui qui pensait réserver des places pour le festival Hellfest.

Vouloir à tout prix assister au concert de son artiste favori... et perdre beaucoup d'argent ; une situation qui n'est pas si rare. RMC relate mardi 22 novembre la mésaventure qui est arrivée à un jeune homme l'été dernier. Ce dernier a souhaité acquérir deux billets pour le festival de métal Hellfest, au prix de 600 euros. Il pensait opérer la transaction sur un site de revente officiel, nommé Ticketswap, mais il s'agissait en réalité d'un site miroir.

« J'avais un message avec le logo de la banque qui me disait que j'avais une erreur dans ma transaction, ce qui peut arriver sur d'autres sites plus connus » , explique-t-il. « Je ne me suis pas inquiété de ça, j'ai essayé plusieurs fois et en fait, les paiements étaient validés » . Résultat : après avoir tenté de payer à quatre reprises la somme de 600 euros, le jeune homme s'est retrouvé avec une facture de 2 400 euros. Bien sûr, il n'a jamais reçu les billets pour le festival... RMC a contacté la banque du principal intéressé, qui a finalement accepté un « geste commercial » en lui remboursant la somme de 500 euros.

La revente de faux billets, un marché florissant

Les organisateurs du Hellfest, au fait de ce type d'arnaque, ont annoncé qu'ils ne passeraient plus par la plateforme Ticketswap en 2023. Mais, comme le révélait France Bleu Normandie le 29 octobre 2022, les malfaiteurs ont bien d'autres moyens d'escroquer les amateurs de musique. Le média prend pour exemple le cas d'un concert d'Orelsan à Caen (Calvados), qui a donné lieu à plus de 200 arnaques. Un billet a même été montré au guichet par 18 personnes différentes !

« Quand on doit refouler des gens à l'entrée, (...), ça nous met mal à l'aise et ça nous attriste vraiment » , a déclaré la directrice du Zénith de Caen. « Il faut vraiment que le public, même devant la tentation, n'achète pas de place hors des sites officiels de vente, car c'est de l'argent gâché, qui va dans la poche des voyous, et nous ne pouvons plus rien faire après » .