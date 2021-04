Compte personnel de formation : comment l'utiliser au mieux ?

Le compte personnel de formation remplace le droit individuel à la formation depuis le 1er janvier 2015. (© Adobestock)

Un salarié en activité recueille désormais des droits à la formation sur un compte en euros. Mais à quel moment et sous quelle forme peut­-il les utiliser ?

Le droit à la formation ne doit pas être négligé, même en période de crise. Il permet à chacun d'améliorer ses compétences professionnelles ou d'élargir ses domaines d'intervention, voire donner la possibilité de faire évoluer son orientation. Le droit à la formation et au bilan de compétences ne doit donc pas être mis de côté.

Toute personne de plus de 16 ans qui a une activité professionnelle en France, avec au moins l'équivalent d'un mi-temps, est titulaire d'un compte personnel de formation (CPF), alimenté chaque année.

Un dispositif peu connu

Cette disposition concerne les salariés, les indépendants, et les agents publics. Le CPF, mis en oeuvre à partir de 2015, est un dispositif légal de financement de la formation continue, abondé par les employeurs et Pôle emploi. Le ministère du Travail en a confié la gestion à la Caisse des dépôts.

Récent, le dispositif du CPF n'est malheureusement pas encore assez connu. Sur environ 38 millions d'actifs recensés au niveau national, qui disposent donc d'un compte, seulement 15 millions se sont connectés à leur espace depuis la création du CPF.

Depuis le 1er janvier 2019, l'alimentation du CPF, pour les salariés, ne se fait plus en heures mais en euros, à hauteur d'un forfait de 500 euros par an pour un temps plein, dans la limite de 5.000 euros. Pour les personnes non qualifiées, le montant est plus