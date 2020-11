Comprendre le nouveau plan d'épargne retraite d'entreprise en six points clés

Tout comprendre au nouveau plan d'épargne retraite d'entreprise. (© Gilles tronel)

Que change concrètement pour les salariés la version collective du nouveau plan d'épargne retraite (PER) dite PERCol par rapport aux Perco existants ? Répondre à cette question exige de s'en poser au moins six autres.

Depuis le 1er octobre 2019, les entreprises sont invitées à proposer un plan d'épargne retraite (PER) collectif à leurs salariés. Mais ce nouvel outil de protection sociale n'arrive pas en terrain vierge.

Voilà plus de quinze ans maintenant que le Perco (plan d'épargne retraite collectif), institué par la loi Fillon d'août 2003, creuse son sillon (20 milliards d'euros gérés à ce titre fin 2019 pour le compte de 264.000 entreprises et 3,1 millions de salariés). Quelques repères clés s'imposent pour aider les salariés à profiter au mieux de la nouvelle donne du PER.

1- En quoi consiste le Perco ?

Bénéficiant uniquement aux salariés travaillant dans des entreprises dotées de dispositifs d'épargne salariale, le Perco est un plan d'épargne de long terme, alimenté par les primes d'intéressement, de participation et l'abondement éventuel de l'employeur (dans la limite de 16% de plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 6.582 euros en 2020) complétés le cas échéant par des versements facultatifs du salarié.

Placé dans des FCPE (fonds communs de placement d'entreprise) plus ou moins diversifiés qui comportent systématiquement une offre solidaire, un mode de gestion pilotée à horizon, voire une gamme exposée à hauteur de 10% au moins en actions non cotées (forfait social allégé pour les entreprises qui en proposent), le Perco est dénouable au seul