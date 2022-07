En France, un cambriolage a lieu toutes les 90 secondes. Un chiffre très élevé qui est en hausse constante. Heureusement, il existe des mesures de sécurité à mettre en place pour se prémunir d’un cambriolage.

Comment se prémunir des cambriolages ? - iStock.com - sestovic

Définition et chiffres

D’après la loi, un vol est l’appropriation d’un bien appartenant à une personne contre sa volonté. Cet acte est puni par la loi et aggravé en cas d’effraction, de violence ou encore d’utilisation d’arme. La victime peut donc porter plainte et faire condamner l’auteur des faits par la justice. Ou même porter plainte contre X, si l’auteur des faits est inconnu. Ces dernières années, le nombre de cambriolage a légèrement diminué en raison des nombreux confinements. Cependant, en 2019, les statistiques du ministère de l’Intérieur recensaient 234 300 cambriolages dans l’année en France. Par ailleurs, si 72% des Français pensent que ces cambriolages ont le plus souvent lieu la nuit, en réalité, 80% des cambriolages se déroulent en pleine journée, le plus souvent entre 14h et 17h. Bien s’informer sur les cambriolages permet de mettre en place des mesures pour s’en prémunir au maximum.

Les bons réflexes à adopter

Les premiers bons réflexes à adopter sont de se munir d’un système de sécurité fiable. Comme une bonne serrure, un judas, un entrebâilleur, des volets, un portail, un éclairage programmé, un détecteur de présence ou encore un système d’alarme. Un habitat bien protégé limitera le risque de cambriolage. Cependant, mieux vaut prévenir que guérir, ainsi, un bon réflexe à adopter est de photographier vos objets de valeurs et de garder vos factures. Cela facilitera grandement l’indemnisation par votre assureur de vos objets en cas de vol. Pour plus de sécurité, il convient également de changer vos serrures si vous venez d’emménager dans votre logement, ou de perdre vos clefs. Lorsque vous êtes chez vous, pensez à fermer à clef votre maison, et à ne pas laisser traîner vos clefs à proximité de la porte d’entrée. Pensez à placer dans un endroit sécurisé vos bijoux ou cartes de crédit. Vos objets de valeur ne doivent pas non plus être visibles à travers les carreaux. Vous pouvez les ranger dans un coffre-fort, mais ce dernier ne devra pas être repérable au premier coup d’œil. Ne laissez jamais un inconnu entrer chez vous. S’il vous présente une carte professionnelle, contactez alors la société en question afin de vérifier la véracité de ses propos. Enfin, ne laissez pas vos clefs sous le paillasson, dans un pot de fleurs ou dans votre boîte aux lettres, mais confiez-les plutôt à une personne de confiance.

L’opération tranquillité vacances

Si vous partez en vacances et que vous êtes inquiets de laisser votre domicile vide pendant une période prolongée, vous pouvez vous inscrire à l’opération tranquillité vacances. En effet, le gouvernement a mis en place un système de surveillance. Si vous en faites la demande, les services de police ou de gendarmerie effectueront des patrouilles afin de surveiller votre logement. Vous serez alors prévenu en cas d’anomalies constatées. Vous pouvez vous inscrire en ligne ou sur place, au plus tard trois jours avant votre départ.