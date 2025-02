Comment gérer un contrat d’assurance vie via l’intelligence artificielle ?

François d'Hautefeuille Evariste Quant Research Cofondateur & président https://www.evariste-quant-research.com/

L'intelligence artificielle constitue la 4e révolution industrielle. Elle ouvre les portes à une mécanisation de l'intelligence humaine.

L'assurance vie est le placement phare des Français. Les encours sont autour de 2.000 Mds EUR soit près de 2/3 du PNB Français (3.000 Mds EUR).

Pourquoi il faut transférer les fonds en euros vers les unités de compte ?

Les fonds Euro ont un encours autour de 1.500 Mds EUR. Les fonds en unité de compte ont un encours d'environ 500 Mds EUR.

La performance des fonds en Euros est de plus en plus décevante. Selon l'ACPR, le taux moyen des fonds en euros était de 2,6 % en 2023, contre 1,91 % en 2022. Il est estimé à 2,5 % pour 2024 (malgré une baisse des provisions pour participation aux bénéfices). Ces rendements sont en ligne avec ceux des fonds monétaires (autour de 2.6%) ou avec le livret A (2.4% actuellement).

Nous recommandons fortement de transférer les encours sur fonds en Euros vers des unités de compte soit en fonds monétaires, soit en allocation d'actifs sur des unités compte.

Comment construire l'allocation d'actifs de fonds d'assurance vie en Unités de Compte (UC)?

Les plateformes d'assurance vie permettent d'investir dans le monde entier via des fonds sélectionnés par l'assureur.

Pour décorréler au maximum les risques, nous conseillons d'investir dans 10 classes d'actif

1. Actions américaines, européennes, émergentes, immobilières et monde

2. Obligations Euro, haut rendement, convertibles, internationales, et émergentes

3. Liquidité fonds monétaire en EUR et USD

Comment définir l'univers d'investissement ?

L'univers d'investissement que nous proposons permet de maximiser les possibilités de décorrélation du portefeuille. Il est donc optimal au sens de la théorie financière.

Dans la pratique, bien des allocations d'actif ont un biais européen fortement marqué. L'exemple le plus flagrant est les fonds en Euro. Pour des raisons dites de congruence, les assureurs doivent investir une part majeure de leurs actifs en Euro.

Quels styles de gestion en allocation d'actifs ?

Les fonds d'allocation d'actifs permettent d'externaliser les choix d'allocation à un gérant externe. On peut distinguer différentes familles de fonds.

· Les fonds à univers mondial : Carmignac Patrimoine, CPR Croissance Réactive, FVS von Storch, Lazard Patrimoine

· Les fonds à biais Européen: DNCA Eurose, Acatis

· Les fonds à dominante taux et crédit : HMG Rendement, Nordea Invest

Chacune de ces stratégies a ses avantages et ses inconvénients. Nous conseillons une approche globale actions monde. C'est celle qui permet de mieux limiter les risques dans les crises financières via la diversification maximale du portefeuille. En contrepartie, ces fonds peuvent sous performer parfois les allocations d'actif Europe qui ont une performance beaucoup plus irrégulière.

Nous pensons que la gestion de l'exposition est aussi importante que le choix des classes d'actif. C'est là un débat existentiel. De fait, dans la pratique, une allocation active de l'exposition a tendance à diminuer la performance (coût de l'assurance). On limite les baisses et donc les pertes maximales. Mais par essence, on a tendance à réexposer le portefeuille avec un peu de retard et donc de perdre une partie des rebonds.

L'alternative est de ne pas modifier l'exposition dans les baisses et dans les hausses (gestion profilée). Cela permet de mieux profiter des rebonds de marché, mais cela crée des pertes plus importantes dans les crises financières (perte maximale).

Un 3e choix stratégique est lié à l'instrument pour investir sur chaque classe d'actifs. En assurance vie, on est limité aux fonds sélectionnés par l'assureur (souvent les meilleurs fonds de la place). En compte titres, on peut utiliser les ETFs. C'est particulièrement intéressant pour les ETFs en USD. Ils ont des frais de gestion quasi nulles et une liquidité gigantesque. De fait, on peut penser que le concept de monnaie va un jour s'élargir à ce type de portefeuilles, a fortiori grâce aux technologies blockchain (cf. notre article sur Boursorama).

Enfin, le process Evariste repose sur une stabilisation du risque de perte via une gestion en « value at risk » (VAR). Cette technique repose sur une stabilisation de la volatilité par des ajustements hebdomadaires. Ceci est possible car les frais de transactions sur les unités de compte en assurance vie et sur les ETFs en compte titres sont très faibles. L'avantage de cette stratégie est qu'elle permet de mieux stabiliser le risque de perte. Cela permet ainsi éventuellement de « leverager » le portefeuille, stratégie courant sur les crypto et le blockchain.

Quel rôle de l'Intelligence Artificielle (IA) en allocation d'actifs ?

L'IA repose sur la création d'algorithmes qui traduisent en mathématiques la « langue » des marchés financiers. Ce langage financier est lui-même le reflet de toute l'activité humaine via l'économie réelle et financière.

On assiste à une puissance sans cesse accrue de l'IA grâce à l'effondrement du coût de l'information financière, complexification croissante de l'univers investissable avec la mondialisation, et puissance exponentielle de traitement de cette information via les puces Nvidia.

Un reproche majeur de l'IA est qu'il va standardiser les méthodes d'investissement financier. Ceci est faux dans la même mesure où les gérants actifs ont chacun des décisions d'investissement différentes alors qu'ils ont été formés aux mêmes modèles de valorisation financière.

Quelles performances sur 5 ans ?

L'intelligence artificielle permet d'ancrer les décisions d'investissement sur la structure du marché et non pas sur le consensus des analystes. Ceci permet d'éviter des erreurs d'allocation majeure.

Le graphe suivant montre la performance comparée de grands fonds d'allocation d'actifs disponibles en UC comparé au portefeuille modèle d'allocation d'actif Evariste géré via l'intelligence artificielle. Les performances ont l'air assez comparables. En revanche, on note de forte divergences lors de la crise de 2020 (guerre en Ukraine). Les fonds les plus stables sont ceux avec une allocation la plus globale.

Source : Evariste Quant Research, Bloomberg LLP, Bloomberg n’est pas responsable de ces analyses.

Comment expliquer la sous performance 2025 ?

La performance 2025 du portefeuille peut sembler limitée par rapport aux fonds actions Europe. Nous maintenons cependant notre stratégie qui nous semble la plus efficiente sur le moyen terme. Le rattrapage de l'Europe depuis le début de l'année est limité aux grands indices comme l'Eurostoxx 50. La plupart des fonds d'actions européennes sont autour de 5/6%. De fait, ce sont avant tout le rattrapage des actions bancaires (autour de 30% en un mois) et du luxe qui explique cette forte hausse. Nous sommes de ce fait prudent. Seule la croissance des profits assure une pérennité à la performance. Le secteur financier est plus un secteur « value » depuis la crise de l'euro en 2011. On peut donc voir le risque d'un « dead cat bounce » (« sursaut du chat mort ») dans la hausse du marché. Or, il reste bien des mauvaises nouvelles devant nous en particulier sur les exportations allemandes aux USA.

Aux USA, on assiste à un phénomène inverse, la sous performance des indices est avant tout liée à la consolidation des « magnificent seven » (valeurs de la mega tech). Certaines vont sans doute « payer » leur trop grande proximité avec le Parti Démocrate comme Apple, Microsoft, Google.

Enfin et surtout, on note que le MSCI Monde a eu une performance en ligne avec le SP500. Nos recommandations de continuer à surpondérer les USA dans un portefeuille global ne sont donc pas négatives.

Quelles performances long terme ?

Mais c'est avant tout quand on intègre les pertes des périodes de crise financière qu'on peut vraiment voir les meilleurs processus d'investissement. L'approche IA ne permet pas forcément d'être dans le top tier sur une période d'un an, c'est surtout sur 3/5 et 8 ans qu'on voit les différences se creuser.

Conclusion

Une allocation d'actifs globale et non pas seulement européenne est pour nous le socle fondamental d'une gestion de patrimoine financier. Elle permet d'atteindre la frontière efficiente offerte par l'univers d'investissement global.

L'intelligence artificielle ne remplacera jamais un gérant financier. Mais c'est le binôme gérant financier adossé à la puissance des algorithmes qui remplacera sans aucun doute prochainement bien des gérants classiques.

Evariste Quant Research est un cabinet indépendant d'analyse et de recherche financière basée sur des solutions d'Intelligence Artificielle appliquées à la gestion d'actifs.

