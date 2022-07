Comment choisir son sac à dos de randonnée ?

La randonnée pédestre est parmi les activités sportives les plus bénéfiques pour la santé. Pour qu'elle demeure un plaisir au fil des heures, un bon sac à dos est nécessaire.

Lorsque l'on part en balade dans la nature, il est important d'avoir l'équipement adéquat. Une carte, un vêtement chaud et un autre de pluie, de l'eau en quantité suffisante, un pique-nique complet, des encas, un couvre-chef, de la crème solaire, une couverture de survie… On transporte aussi souvent son portefeuille, son smartphone, un trousseau de clés et une paire de lunettes. Tout cela doit trouver sa place dans le sac à dos .

Pour une sortie d'une journée, un sac d'une contenance de 20 à 30 litres par personne suffit. Si l'on part avec des enfants, il faut voir un peu plus grand, de 30 à 40 litres. Les bambins ne porteront qu'une partie de leurs affaires et le surplus échoira aux adultes. Le contenu doit pouvoir se ranger de façon ordonnée. Les éléments essentiels doivent être à portée de main.

Un sac de randonnée avec des rangements

Sur les modèles de nouvelle génération, fini les grosses poches latérales. Elles ont disparu au profit de poches extensibles. Ainsi, on se faufile plus aisément dans les passages étroits et on s'accroche moins aux branches. Il est par ailleurs utile que l'intérieur du sac soit divisé en plusieurs compartiments avec de nombreuses ouvertures : par le haut, à l'avant, sur les côtés, par le dos.

Tous les sacs que nous avons essayés peuvent accueillir une poche à eau (camel bag), avec tuyau et tétine pour s'hydrater. Ils disposent aussi, sur l'extérieur, d'un ou de plusieurs systèmes d'attaches permettant d'accrocher des accessoires : vêtement, tapis de repos, bâtons de marche , casque…

Léger, ergonomique : quel est le sac à dos idéal ?

La légèreté et la compacité sont des critères importants. Certains modèles sont suffisamment petits pour pouvoir servir de bagage cabine en avion. Lors de la marche, le sac doit faire corps avec son porteur, offrir une bonne répartition des charges entre les épaules et les reins. Des sangles ou élastiques de compression peuvent éviter que le contenu ne ballotte lorsque le sac n'est pas totalement rempli. Tout doit rester bien en place, ne pas frotter, ne pas flotter, même lorsque l'on trottine.

Un sac de randonnée possède une ceinture et une sangle de maintien au niveau de la poitrine. Leurs réglages ainsi que ceux des bretelles doivent permettre une adaptation parfaite à la morphologie du randonneur. Certains modèles existent donc en plusieurs tailles. Enfin, un sac de randonnée doit laisser votre dos respirer. Pour cela, quelques-uns disposent d'un filet tendu sur un cadre rigide, tandis que d'autres sont dotés d'une surface en mousse avec des reliefs pour laisser passer l'air.