Comment calculer votre impôt

La baisse d'impôt due aux enfants est plafonnée. (© DR)

Un exemple concret pour comprendre comment calculer son impôt.

Voici l’exemple de Sébastien et Luce, mariés, deux enfants (12 et 16 ans). Ils ont perçu des salaires, des dividendes, cédé des actions et parts d’OPCVM sur leurs PEA et comptes-titres.

Le couple a aussi pris en compte les dépenses suivantes :

• inscription à un mastère,

• emploi d’une aide ménagère,

• souscription de parts de FIP,

• divers dons.

1er étape : calcul du revenu imposable

Salaire net imposable de Sébastien ................ 43 304 euros

Déduction forfaitaire de 10 %

pour frais professionnels............................... – 4 330 euros

Salaire net imposable de Luce....................... 47.157 euros

Frais professionnels réels

(mastère, trajets...)...................................... – 15.564 euros

Salaires du couple nets de frais.............. 70.567 euros

Dividendes bruts (hors PEA)...................... 520 euros

Pas d’abattement de 40 %

PFU acquitté en 2021 156 euros

(520 × 30%)

Plus-values sur actions et parts d’OPCVM (hors