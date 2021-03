Combien de temps faut-il pour vendre son logement en France ?

Selon le baromètre de SeLoger, il faut compter aux alentours de 64 jours en moyenne pour trouver preneur (Crédit photo: Fotolia)

Selon Le baromètre SeLoger, il faut en moyenne 64 jours pour vendre son bien immobilier en France. Le détail selon le type et la situation géographique des biens.

Combien de temps faut-il pour vendre un bien immobilier en France ? Selon le baromètre de SeLoger, il faut compter aux alentours de 64 jours en moyenne pour trouver preneur, tous types de biens confondus. Il s'agit toutefois d'une moyenne, des éléments tels que le rapport entre l'offre et la demande, l'intervention d'un professionnel (par exemple souscrire un mandat exclusif accélèrerait la transaction), la localisation du bien, son prix de vente affiché (si le prix est en adéquation avec le marché immobilier local, la vente est plus rapide) ou encore ses caractéristiques peuvent faire évoluer ce délai.

Les appartements de petites surfaces trouvent preneurs plus rapidement

Les petites surfaces trouvent preneur plus rapidement : la vente d'un studio ou d'un deux-pièces prend en moyenne 42 jours, alors que cela peut prendre jusqu'à 73 jours pour un appartement de cinq pièces ou plus. Il faut compter en moyenne 59 jours pour un trois-pièces et 52 jours pour un quatre pièces.

87 jours en moyenne pour vendre une maison de quatre pièces

Selon le baromètre Se Loger, il faut en moyenne 82 jours pour vendre une maison de trois pièces. Pour une maison de quatre pièces, il faudra 87 jours et seulement 66 jours pour une maison familiale de cinq pièces ou plus. Bien entendu, les logements dotés d'un espace extérieur (terrasse, balcon, jardin) sont vendus beaucoup plus rapidement.

Les délais de vente se raccourcissent

Angers (27 jours), Lyon (30 jours), Paris (32 jours), Le Havre (35 jours) et Strasbourg (36 jours) sont les villes où les ventes se concluent le plus rapidement en moyenne. À l'opposé, Perpignan (101 jours), Nice (100 jours), Dijon (84 jours), Rennes (79 jours) et Toulon (79 jours) sont les villes où il faut patienter le plus longtemps avant de trouver preneur.

Les délais de vente tendent à se réduire dans la plupart des métropoles de l'hexagone et cela indépendamment de la configuration du logement (du studio au cinq pièces). Entre 2019 et 2020, les transactions se sont ainsi considérablement accélérées, plus particulièrement pour les deux pièces qui sont les appartements pour lesquels les délais de vente se raccourcissent le plus.

Par exemple à Brest, les délais de vente des studios se sont raccourcis de 65% pour tomber à 28 jours. De même, à Reims où un studio trouve preneur, en moyenne, en 41 jours, les délais constatés en 2020 sont plus courts de 61% par rapport à 2019.

Du côté des deux pièces, c'est au Havre que les délais de vente se sont le plus accélérés (- 60% sur 1 an pour tomber à 35 jours). À Angers, le délai de vente d'un trois pièces (30 jours) chute de 59%. C'est également à Angers que le délai de vente d'un quatre pièces enregistre la plus forte réduction (- 49% à 36 jours). Enfin, au Havre, vendre un cinq pièces (et plus) prend 59% moins de temps qu'en 2019. Dans la porte océane, un grand appartement familial part, en moyenne, en 35 jours.



Ville Délai de vente en 2020 Délai de vente en 2019 Aix-en-Provence 54 jours 72 jours Amiens 75 jours 82.5 jours Angers 27 jours 43 jours Besançon 74 jours 81 jours Bordeaux 64 jours 61 jours Brest 49 jours 69 jours Clermont-Ferrand 49 jours 65 jours Dijon 84 jours 91 jours Grenoble 62 jours 63 jours Le Havre 35 jours 56 jours Le Mans 74 jours 88 jours Lille 51 jours 64 jours Limoges 71 jours 93 jours Lyon 30 jours 36 jours Marseille 51 jours 61 jours Metz 67 jours 82 jours Montpellier 72 jours 80 jours Nantes 45 jours 47 jours Nice 100 jours 101 jours Nîmes 58 jours 82 jours Orléans 49 jours 65 jours Paris 32 jours 33 jours Perpignan 101 jours 108 jours Reims 79 jours 96 jours Rennes 39 jours 46 jours Saint-Etienne 62 jours 73 jours Strasbourg 36 jours 45 jours Toulon 79 jours 95 jours Toulouse 49 jours 64 jours Tours 75 jours 85.5 jours Villeurbanne 40 jours 54 jours

Source: Baromètre SeLoger