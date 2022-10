Colocation : dans ces villes, partager son logement est financièrement intéressant

Les locataires peuvent économiser entre 15 % et 30 % de loyer à Nice, Lyon et Toulouse en optant pour la colocation. (Illustration) (Pixabay / congerdesign)

Dans certaines villes, vivre en colocation peut s'avérer très économique au vu du gain réalisé sur le prix du loyer. Mais selon une récente étude menée par l'agence en ligne Flatlooker, toutes les villes ne sont pas à la même enseigne sur ce point. Deux facteurs peuvent expliquer les différentes : la tension locative et la proportion d'étudiants dans la ville.

Il est communément admis que vivre en colocation permet de réduire les coûts par rapport à un logement seul. Mais est-ce toujours vrai ? L'agence en ligne Flatlooker a récemment comparé le prix moyen d’une location d'un studio de 30 m² et celui d'une chambre en colocation dans 15 grandes villes françaises ainsi qu'en région parisienne, rapporte Capital .

La tension locative fait augmenter les prix

Pour son étude, Flatlooker a analysé près de 7 500 annonces immobilières. Résultat : en moyenne, une chambre en colocation est 30 % moins chère qu'une location classique en France. Mais de grandes disparités existent entre les villes. Le gain est ainsi de 27,4 % à Nice, de 17,6 % à Lyon ou encore de 16,5 % à Toulouse. Mais à Bordeaux et Paris, il n'est que de 9,6 % et 5 % respectivement.

Deux facteurs peuvent expliquer ces différences d'intérêt financier entre les villes. D'une part, dans les zones tendues, les propriétaires n'ont aucun mal à trouver des colocataires même en proposant des loyers élevés. Le marché leur donne raison sans aucun risque de vacance.

D'autre part, la forte proportion de jeunes et d'étudiants présents sur le marché de la colocation fait tout simplement augmenter le prix des chambres. En France, la moitié des colocataires (51 %) on entre 20 et 30 ans. 28 % ont moins de 20 ans, et 17 % ont entre 30 et 40 ans. Les quadragénaires (3 %) et les seniors (1 %) représentent une part marginale de cette catégorie.