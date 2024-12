Cinq mois après les JO, les deux villages olympiques ne suscitent pas le même engouement

L’ex-village des athlètes et celui des médias se situent tous deux en Seine-Saint-Denis. Ils sont reconvertis en logements comment prévu mais l’un se vend beaucoup mieux que l’autre.

Village des athlètes contre village des médias. Qui gagne entre le village qui a accueilli les athlètes et celui qui a accueilli plus de 1500 journalistes pendant les Jeux Olympiques ? Le match est lancé. Les deux se situent en Seine-Saint-Denis mais les ventes s’emballent plus rapidement pour le village des médias. Le village des athlètes, après un démarrage poussif, a connu un sursaut.

Sur les 770 logements mis en vente, seule la moitié est commercialisée. En août dernier, sur les 88 logements commercialisés par Icade, 52 étaient réservés, soit environ 60%. Le village des médias de Dugny voit ses ventes décoller bien plus rapidement. Il a dépassé le seuil de 80% de ventes. Il ne reste plus que 30 logements à vendre, environ. Sogeprom, filiale de promotion immobilière de la Société Générale, qui mène les travaux de transformation, a prévu de livrer 600 autres appartements au premier trimestre 2025. Comment expliquer cet écart entre les deux villages?

Une différence de 2000 euros par mètre carré

Le prix est l’un des facteurs déterminants. On constate au moins 2000 euros d’écart par mètre carré entre les logements du village des athlètes et ceux du village des médias. On tourne plus autour de 3600 euros à 4 400 euros par m² en moyenne pour les logements situés au sein du village des médias et autour de 6000 euros pour le village des athlètes. « Les logements offrent une grande qualité de construction, en termes d’architecture, de conception et d’espaces extérieurs avec des prix qui restent accessibles pour cette localisation en Seine-Saint-Denis, ce qui attire une clientèle locale », explique au Figaro Eric Groven, président de Sogeprom.

« Outre la localisation nous pouvons nous permettre ces prix grâce à une TVA réduite à 5,5 % ( NDLR au lieu de 20 % habituellement) sur l’ensemble du quartier, car il est situé en zone de renouvellement urbain », assure Arnaud Moisan, directeur général adjoint du groupe Amétis, aux Échos . Sur les 146 logements proposés par Sogeprom (du studio au cinq-pièces), il en reste 25 en stock éligibles en TVA 5.5%, ce qui reflète la bonne dynamique de commercialisation de ce programme. Le village des athlètes propose aussi une TVA réduite mais uniquement sur une portion et non sur la totalité des lots. Par exemple, un deux-pièces de 41 mètres carrés à Dugny, au sein du village des médias, est proposé au prix de 185.053 euros (soit 4500 euros par mètre carré environ). Alors que sur le programme Mundo, commercialisé par Icade, les tarifs débutent à 334.400 euros pour les logements vendus avec une TVA à 20%.

Une livraison plus rapide au village des médias

Autre point clé, la localisation. Certes, les deux villages appartiennent au même département mais Dugny est une ville verte. Le village des médias prend place à proximité du parc départemental Georges Valbon. « La clientèle locale est aussi séduite par la qualité du site, exemplaire notamment en matière d’espaces verts, et ses dessertes en transports en commun dans le Grand Paris », affirme Eric Groven. La date de livraison des logements pèse aussi dans la balance. Le village des athlètes doit subir une reconversion plus lourde, les chambres des sportifs devant être transformées en véritables logements familiaux. Une étape qui nécessitera encore un an de travaux. Les chambres ne comprenaient pas de cuisine notamment car les athlètes avaient accès à un restaurant géant. Les logements du village des médias ont dès le départ été pensés comme des logements familiaux et ne nécessitent qu’une remise en état. La fin des travaux est prévue aux alentours du 1er trimestre 2025.