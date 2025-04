Chloé veut investir dans l’or, est-ce vraiment une bonne idée?

Est-il encore temps d’investir dans l’or?

Sommaire:

La situation de Chloé, en recherche de solution pour diversifier son patrimoine

L’or est un placement de long terme, prompt à de fortes variations sur un temps court

L’or physique, un investissement intéressant pour Chloé?

Or-papier: Chloé investit dans l’or via des ETC dans un contrat d’assurance-vie

Quelle fiscalité s’applique à l’or?

Chloé ouvre un Compte-Titres Ordinaire (CT0) pour investir dans des entreprises aurifères

Blockchain: Chloé mise sur l’or tokénisé

BIM manager à Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine), Chloé gère les maquettes numériques des clients d’un grand groupe immobilier de l’Ouest de la France. Elle perçoit une rémunération brute annuelle de 50.000 euros, soit 2800 euros net mensuel après impôt.

Célibataire, Chloé vit dans son appartement acheté il y a 8 ans. Situé à 10mn à pied de son travail, il est estimé à 220.000 euros. Son crédit (800 euros/mois) doit prendre fin en 2034. En parallèle de ce premier investissement, elle a ouvert un contrat d’assurance-vie abondé à hauteur de 400 euros par mois. Il est réparti entre un fonds en euros (40%) et des unités de compte (60%). Depuis sa souscription il y a 8 ans, il affiche un rendement net moyen annuel de 3,75%. Chloé dispose ainsi d’un capital de plus de 45.000 euros.

Récemment, la cadre a eu l’heureuse surprise d’hériter d’une de ses tantes. Après l’abattement de 7967 euros dont elle bénéficie en tant que nièce de la défunte et les 55 % de droits de succession à régler à l’État, il lui reste environ 50.000 euros. C’est une somme à faire fructifier, selon elle. Dans un souci de diversification de son épargne, Chloé s’intéresse aujourd’hui à l’or. Valeur refuge par excellence, le métal jaune lui apparaît comme un investissement particulièrement pertinent dans le contexte actuel. L’or affiche une belle rentabilité sur le long terme et son cours actuel, supérieur ou proche des 3000 dollars, continue de la convaincre d’investir sur cet actif réputé «contracyclique». Cela signifie que quand le cours des actions baisse, celui de l’or monte.

L’or est un placement de long terme, prompt à de fortes variations sur un temps court

Selon l’étude annuelle de l’IEIF sur les performances comparées des placements sur une longue période, au cours des 15 dernières années, l’or affiche une rentabilité de 7,2% annuel. En comparaison, l’assurance-vie en fonds en euros a rapporté 2,4% par an «seulement» sur cette même période. Pour le Livret A, le rendement est de 1,6% pour une inflation de 1,4%. Seules les actions (9,9%) et les foncières (8,9%) font mieux que l’or. Toutefois, cet actif est volatil . Il subit de fortes variations. Au cours des 12 derniers mois, il est passé d’un plus bas à 2278 dollars à un plus haut à 3244 euros. Sa rentabilité s’apprécie réellement sur le long terme.

L’or physique, un investissement intéressant pour Chloé?

Quand elle pense «or», Chloé imagine détenir des pièces ou un lingot à l’abri dans un coffre-fort. Elle découvre qu’il en existe de plusieurs tailles. Les lingotins pèsent entre 5 et 500 grammes. Les lingots pèsent 1kg. Elle apprend aussi que la valeur d’un lingot dépend de sa pureté: sa teneur en or doit être supérieur à 995 millièmes. Pour éviter les arnaques, les lingots et les lingotins sont normalement vendus avec un bulletin d’essai, indiquant notamment:

L’achat d’or physique est contraignant, cependant Chloé aime l’idée de posséder un lingot. Pour être certaine de son achat, elle passe par un courtier spécialisé. Elle investit ainsi dans un lingotin de 100 grammes pour un montant de 9640 euros. Il lui reste encore 40.000 euros à investir dans l’or.

À noter Pour stocker votre or en toute tranquillité, vous pouvez le placer dans le coffre-fort d’une banque ou dans celui des plateformes d’investissement dans l’or. Cela coûte une centaine d’euros par an.

Or-papier: Chloé investit dans l’or via des ETC dans un contrat d’assurance-vie

Dans un souci de diversification de son épargne, la cadre dans l’immobilier choisit d’investir dans des trackers répliquant le cours de l’or physique. Pour ce faire, elle ouvre un second contrat d’assurance-vie multisupports et y intègre des ETC (Exchange Traded Commodities) or. Pour prémunir le portefeuille de Chloé des fluctuations, la part des ETC or respectent un pourcentage de 10% des investissements totaux. Le reste de la part des unités de compte est investi dans des actions et dans l’immobilier.

La décision de Chloé est judicieuse: les ETC or sont sans contraintes de stockage et ils sont extrêmement liquides. Cotés en Bourse, ils s’achètent et se vendent à tout moment. En outre, en achetant des ETC or via un contrat d’assurance-vie, Chloé bénéficie de la fiscalité avantageuse de ce placement. Après 8 années de détention du contrat, les gains de l’assurance-vie sont exonérés d’impôt dans le cadre d’un retrait, dans la limite de 4.600 euros de gains retirés par an, pour une personne seule. Chloé investit 25.000 euros sur ce nouveau contrat d’assurance-vie. Même si le cours de l’or baisse à nouveau, son contrat est suffisamment diversifié pour limiter d’éventuelles pertes.

À noter Quand vous investissez dans l’or via un contrat d’assurance-vie, la fiscalité appliquée est celle de l’assurance-vie.

Quelle fiscalité s’applique à l’or?

Il existe deux régimes d’imposition de l’or physique (lingots ou pièces). À la revente, l’investisseur choisit le plus favorable pour lui, entre:

À savoir L’imposition de l’or-papier (ETF, FCP, Sicav, etc.) est celle des revenus et de la plus-value de cession des valeurs mobilières. Les plus-values sont taxées au Prélèvement forfaire unique (PFU) de 30% ou, si c’est plus intéressant pour l’investisseur, à l’impôt sur le revenu.

Chloé ouvre un Compte-Titres Ordinaire (CT0) pour investir dans des entreprises aurifères

Pour diversifier encore davantage ses placements dans l’or, Chloé décide d’ouvrir un compte-titres ordinaire. Elle achète pour 10.000 euros d’actions de sociétés minières. Là encore, Chloé panache ses placements et répartit son épargne entre:

À savoir Chloé ouvre un CTO car il est impossible d’investir dans l’or via un Plan d’Épargne Actions (PEA). Ce placement offre une fiscalité avantageuse après cinq ans de détention mais son cadre est plus strict que celui du CTO, et son usage limité aux actions européennes.

Blockchain: Chloé mise sur l’or tokénisé

Chloé s’intéresse enfin à l’or tokénisé. C’est de l’or physique, stocké dans des coffres sécurisés et représenté sous forme numérique sur une blockchain. Chloé décide d’investir les 5000 euros lui restant dans des tokens, ou jetons, correspondant à une quantité précise d’or. C’est une façon de détenir de l’or physique sans avoir à le stocker elle-même. Autres avantages des tokens: Chloé peut ensuite investir de petits montants sur l’or, or c’est plus difficile avec l’or physique traditionnel. L’or numérique est aussi plus liquide, et son authentification est sécurisée via la blockchain.

Chloé est surtout intéressée par l’aspect moderne et technologique de cet investissement. En conclusion, elle a profité de toutes les manières d’investir pour optimiser son placement de 50.000 euros. Elle s’est fait un achat plaisir avec un lingotin, elle a ouvert un second contrat d’assurance-vie pour profiter du boom du précieux métal et elle opte pour les actions pour profiter de la hausse de l’or sur le long terme.