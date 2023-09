Chèques-vacances : 1,9 million de fonctionnaires retraités ne pourront bientôt plus en bénéficier

Les chèques-vacances sont désormais réservés aux agents publics et militaires encore en activité. (Photo d'illustration) (Skitterphoto / Pixabay)

Les retraités de la fonction publique ne pourront plus bénéficier de chèques-vacances à partir du 1er octobre 2023. En vertu d'une circulaire adoptée en août, ces chèques seront désormais exclusivement réservés aux personnels encore en activité. Une décision qui ne fait pas l'unanimité, notamment auprès des syndicats.

La fin d'un avantage non négligeable. À partir du 1er octobre 2023, les retraités de la fonction publique ne pourront plus bénéficier des chèques-vacances. Cette décision a été prise par le gouvernement via une circulaire adoptée en août 2023, rapporte RTL mercredi 27 septembre 2023.

Jusqu'à 242 euros de chèques-vacances

Selon les données de la Direction générale de l'administration de la fonction publique, 1,9 million de retraités sont concernés par le retrait de cet avantage. Il s'agit en majorité d'anciens gendarmes, anciens militaires et anciens enseignants de l'Éducation nationale.

Jusqu'ici, les fonctionnaires retraités pouvaient épargner de manière mensuelle pour toucher ensuite des chèques-vacances allant de 135 à 242 euros. Pour ce faire, ils devaient remplir quelques conditions, comme ne pas dépasser un certain plafond de ressources, ne plus avoir aucune activité professionnelle et payer leurs impôts en France.

Les syndicats vent debout

Pour le gouvernement, cette décision était logique. En effet, ces chèques-vacances sont le fruit d'une « épargne préalable pendant 4 à 12 mois » que l'État venait ensuite compléter, le tout basé sur des revenus d'activité. Désormais, seuls les « agents publics civils et les militaires en activité » pourront donc toucher ces chèques.

Les syndicats ont exprimé leur mécontentement vis-à-vis de cette nouveauté, à laquelle ils s'opposaient depuis plusieurs mois. Ils estiment que cette décision pénalise la fonction publique et la rend moins attractive aux yeux des travailleurs. Ils déplorent en outre que « le budget de l'action sociale soit "victime" des économies exigées » .