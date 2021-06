Chef d'entreprise : comment préparer sa retraite ?

La retraite du chef d'entreprise dépend de son statut. (Crédit photo: Fotolia)

Les chefs d'entreprise doivent se préoccuper le plus taux possible de la préparation de leur retraite, en vue de percevoir un revenu complémentaire. Quelles sont les solutions possibles ?

La retraite du chef d'entreprise

La retraite du chef d'entreprise dépend de son statut. S'il est dirigeant salarié, sa retraite relève du régime général de la Sécurité sociale et sa retraite complémentaire de l'AGIRC ARRCO. S'il est dirigeant non-salarié, son régime de retraite dépend de son activité : par exemple, les artisans et commerçants relèvent du SSI, les professions libérales de la CNAVPL et les avocats de la CNBF. Généralement, les pensions retraites issues de ces régimes ne suffisent pas à compenser la perte de revenus due au départ à la retraite. C'est pourquoi les chefs d'entreprise doivent se préoccuper le plus taux possible de la préparation de leur retraite, en vue de percevoir un revenu complémentaire. Dans cet objectif, le PER offre de nombreuses possibilités. Le PER (plan épargne retraite), comporte trois compartiments :

Le PER individuel : successeur du PERP et du contrat retraite Madelin

Le PER collectif : successeur du PERCO

Le PER catégoriel : successeur de l'Article 83

Le PER individuel

Le PER individuel est une solution d'épargne qui permet au chef d'entreprise de bénéficier d'avantages fiscaux qui diffèrent selon son statut. L'épargne versée est bloquée jusqu'à la retraite, sauf dans les cas de déblocages anticipés prévus par la loi (achat de la résidence principale par exemple). A la retraite, il peut disposer de l'épargne constituée soit sous forme de rente viagère, soit sous forme de capital, soit un panachage des deux.

S'il est salarié, les versements sont déductibles de ses revenus imposables, dans la limite d'un plafond annuel égal à 10% des revenus imposables, dans la limite de 32.908 euros (pour 2021) ou si plus favorable, dans la limite de 10% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 4.052 euros.

S'il est non salarié : les sommes versées sont déductibles des bénéfices imposables dans la limite d'un plafond égal à 10 % du bénéfice imposable dans la limite 32.908 euros (en 2021) auxquels s'ajoutent 15% de la fraction du bénéfice imposable comprise entre un et huit PASS, soit 43.192 euros. Au global, les versements sont déductibles dans la limite d'un montant maximum de 76.101 euros. Si cela lui est plus favorable, le contribuable peut déduire jusqu'à 10% du montant annuel du PASS, soit 4.113 euros.

Le PER Collectif

Le PER collectif est un dispositif d'épargne salariale qui peut être mis en place par toutes les entreprises, dès lors qu'elles comptent au moins un salarié. Le chef d'entreprise et les salariés peuvent y verser leur intéressement et leur participation. Ces sommes sont alors exonérées d'impôt sur le revenu. L'épargne est bloquée jusqu'à la retraite, sauf cas de déblocage anticipé comme par exemple un décès, l'acquisition de la résidence principale, l'expiration des droits à l'assurance chômage. A la retraite, ils peuvent en disposer de l'épargne constituée soit sous forme de rente viagère, soit sous forme de capital, soit un panachage des deux.