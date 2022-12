Chauffage: ce dispositif gratuit permet d’économiser jusqu’à 35% sur sa facture

Pour éviter les coupures de courant, un thermostat intelligent met à l’arrêt les radiateurs électriques lors des pics de consommation sans que le consommateur ressente le froid.

En février 2023, les factures d’électricité progresseront de 15 % . Comment éviter cette flambée des prix et même faire diminuer sa note? Effy, spécialiste de la rénovation énergétique, propose, en partenariat avec Tiko, qui développe des solutions de pilotage énergétique dans les logements, de gérer en temps réel les consommations de chauffage . Une aide gratuite qui permettrait d’économiser jusqu’à 35% sur la facture annuelle de chauffage.

Pour bénéficier de cette offre toutefois, il est nécessaire de passer par Effy puisque le kit de Tiko est payant dans le cas contraire. Certains territoires comme Cap Atlantique qui comprend 15 communes dont 12 en Loire-Atlantique et 3 dans le département du Morbihan comme Guérande ou La Baule-Escoublac, proposent déjà ce dispositif gratuit en partenariat avec Voltalis qui fabrique les boîtiers mais c’est la première fois que des sociétés le proposent à grande échelle.

Éviter les coupures de courant

Reprendre la main sur ses consommations d’énergie . Tel est donc l’objectif de ce kit qui permet de programmer ses radiateurs, même les vieux modèles, en fonction de ses habitudes de vie. Les radiateurs, équipés d’un thermostat intelligent, sont programmables à distance via une application gratuite à travers laquelle l’utilisateur peut visualiser sa consommation pièce par pièce en temps réel. Lors des pics de consommation, le radiateur électrique est coupé sans que le consommateur en ressente les effets.

Comme cette extinction dure peu de temps, elle n’est pas perceptible. « Tiko offre sur le marché français depuis 2017 une solution unique permettant aux ménages d’économiser en moyenne 22% et jusqu’à 35% de leur énergie de chauffage se traduisant par des centaines d’euros d’économies par an », souligne Frédéric Gastaldo, fondateur de Tiko Services. Cette solution participe aussi à la stabilisation du réseau électrique. « Quand tous les utilisateurs consomment de l’électricité en même temps, le réseau disjoncte, ce qui entraîne des coupures de courant. Ce thermostat est un levier d’ajustement qui permet d’éviter cela », explique Frédéric Utzmann président d’Effy.

Aucun travaux

Pour le moment, 50.000 ménages sont bénéficiaires de cette offre. Nul besoin de changer ses radiateurs ou de faire des travaux. « Ce système permet de rendre intelligent, moderne et pilotable une installation désuète sans avoir besoin de changer de radiateur. En effet, changer de radiateur coûte entre 800 et 2000 € », assure Frédéric Utzmann. Le système s’installe en 2 heures environ, sans avoir besoin de percer des trous. Ce dispositif est donc gratuit pour le consommateur. Mais payant pour Effy et Tiko: plusieurs centaines d’euros par capteur. Qu’ont-elles à y gagner? Les sociétés revendent les données énergétiques au Réseau de Transport Électrique, et perçoivent ainsi une rémunération versée par RTE. « La sobriété énergétique est souvent vue comme une concession, une perte de confort, de la décroissance, alors qu’il existe des solutions modernes qui permettent de mieux vivre et de dépenser moins en même temps », s’enthousiasme Frédéric Utzmann.