Changement de situation familiale : n'oubliez pas d'en informer votre service des impôts ! / iStock.com - mofles

Pourquoi informer les impôts de tout changement de situation familiale ?

Mariage, Pacs, séparation, divorce, naissance, adoption, décès... Ces modifications de votre situation de famille peuvent influer sur le montant de vos impôts sur le revenu (IR), et ce dès l’année suivant celle où ils se produisent (chaque évènement familial survenu en année N sera à déclarer en année N+1). Vous avez la possibilité d’anticiper ces changements – qu’ils soient à la hausse ou à la baisse – tout d’abord en effectuant une simulation (l’outil de simulation est disponible sur l’accueil du site impots.gouv.fr), afin d’évaluer l’impact de l'évolution de votre impôt. Ensuite, afin de vous préparer aux éventuels ajustements, vous pouvez solliciter une adaptation de votre taux de prélèvement à la source (toujours sur le site impots.gouv.fr). Au-delà d’éviter une remise à niveau trop brutale de votre IR, tenir votre profil à jour et informer l’administration fiscale d’un changement du nombre de personnes à charge permet d’éviter toute erreur. Voire d’éventuelles pénalités...

Déclarer un changement... Quelle est la marche à suivre ?

L’actualisation de la modification de votre situation familiale peut être effectuée dans votre espace personnel du site impots.gouv.fr. Il vous faudra sélectionner la rubriques " Gérer mon prélèvement à la source". Ensuite, pour signaler un mariage ou Pacs, une séparation, un divorce, la naissance ou l’adoption d'un enfant, vous devrez vous rendre sur la rubrique « Signaler un changement » ou « Actualiser suite à une baisse ou une hausse de revenus ». Vous pourrez également utiliser la messagerie sécurisée accessible dans votre espace particulier. Vous cliquerez alors sur « Ecrire », puis « Je signale un changement de situation personnelle » et « Je change de situation familiale. Vous devrez enfin sélectionner le bon champ selon votre situation : divorce, décès, mariage, PACS... Dans ces deux derniers cas, vous devrez notamment indiquer la date de l’évènement, les coordonnées de votre époux ou partenaire (nom, prénom, date de naissance et numéro fiscal), les coordonnées bancaires du nouveau foyer fiscal, ainsi que ses revenus. Une fois votre demande soumise, le nouveau taux de prélèvement sera calculé automatiquement et transmis à votre employeur ou à l’organisme qui vous verse des revenus. Vous pouvez également, en cas de besoin, contacter le service d'assistance des particuliers par téléphone ; au 0 809 401 401, afin d’obtenir de l'aide.

Déclarer un changement...Quels sont les délais à respecter ?

Que votre demande concerne un mariage, un Pacs, un divorce, une rupture de Pacs, le décès de l'époux ou du partenaire de Pacs, ou encore la naissance ou l’adoption d'un enfant, le délai est le même : vous disposez de 60 jours pour signaler l’évènement à votre service des impôts.