Cette villa de Saint-Tropez séduira-t-elle des acheteurs à 28 millions d’euros et plus ?

Misant sur la rareté de la situation de sa villa, le propriétaire compte en tirer le prix fort en passant par un système d’enchères interactives. Reste à savoir si la proposition va séduire à ce niveau de prix.

Depuis belle lurette, les villas tropéziennes font tourner les têtes des millionnaires. Les transactions pour des montants dépassant les 10 millions d’euros et même les 20 millions, n’y sont pas si exceptionnelles que cela , notamment au sein des Parcs de Saint-Tropez, enclave privée ultra-luxueuse comptant 200 maisons sur une superficie de 110 hectares. La «villa Botanique» qui arrive actuellement sur le marché, ne se situe pas dans cette copropriété exclusive mais elle a d’autres arguments à faire valoir. En premier lieu, sa localisation : une vaste parcelle de 4800 m² dans la prestigieuse baie des Canoubiers, avec une vue magnifique ainsi que 140 mètres de front de mer avec plage privée. Une opportunité rare sur un marché aussi recherché.

C’est sans doute ce qui a poussé le propriétaire français des lieux à recourir à une méthode encore assez peu courante pour doper le prix de vente. Le bien sera en effet proposé à la vente sur la plateforme d’enchères 36h-immo par l’étude de notaires Duguesclin (présente à Rennes et Paris) entre le mercredi 23 avril (à 2h du matin) et le jeudi 24 (à 14h). Mise à prix : 28 millions d’euros, ce qui reste une très grosse somme, même à Saint-Tropez. « Nous avons déjà eu recours à ce procédé de vente pour divers biens immobiliers d’exception avec plusieurs succès à la clé, explique Anthony Moriceau de l’office notarial Duguesclin. Dans ce cas précis, le vendeur avait déjà obtenu plusieurs offres très disparates et a souhaité recourir aux enchères pour y voir plus clair et en tirer le meilleur prix. »

Travaux à prévoir

Même si dans une conjoncture immobilière difficile, les transactions records continuent à s’enchaîner, le pari reste audacieux. Il y a quelques jours, la vente judiciaire de la villa Alang-Alang sur les hauteurs de Monaco ne trouvait ainsi pas preneur . Et si l’emplacement de cette villa de Saint-Tropez est clairement exceptionnel, le bâtiment lui-même l’est nettement moins. L’ensemble offre 312 m² habitables répartis entre une maison principale et une petite maison indépendante, 6 chambres au total. Le toit-terrasse et la terrasse située à l’avant offrent un bel agrément mais l’ensemble des constructions nécessiteraient un coup de neuf.

Rappelons que ce processus interactif de vente n’a rien à voir avec les ventes judiciaires aux enchères. Pour ces dernières, la vente se fait hors du consentement du propriétaire et, sauf conditions d’annulation, se fait forcément au meilleur enchérisseur. Les processus de ventes aux enchères interactives, comme ceux proposés par 36h-immo, ne sont qu’un outil d’aide à la décision pour le vendeur. Il est entièrement libre de choisir l’acheteur qui lui convient le mieux parmi les enchérisseurs, voire de refuser de vendre.