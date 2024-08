Cette rénovation thermique de HLM s’accompagne de la création de balcons

A Compiègne, la réhabilitation de ces deux immeubles HLM doit faire bondir leur DPE de D à B tout en gagnant des balcons de 10 m.

C’est ce qui s’appelle une rénovation d’ampleur. À Compiègne , le bailleur social Clesence (filiale du groupe Action Logement) mène des travaux sur deux barres du square Hector Berlioz totalisant 144 logements. Le chantier actuellement en cours doit coûter un peu plus de 11 millions d’euros (dont près de 1,5 million de subventions), soit très précisément 76.913 euros par logement. À ce tarif-là, les appartements concernés devraient gagner bien plus que la labellisation « BBC (Bâtiment basse consommation) Rénovation» visée par ces travaux.

Au final, il s’agit au-delà de la pérennisation de ces immeubles d’apporter un confort accru et une meilleure qualité de vie aux résidents. Le bailleur social Clesence va même plus loin en estimant que «ces travaux renforcent l’attractivité du quartier, redonnant une image positive et dynamique aux résidences» . Si les nouveaux équipements sont évidemment les bienvenus, les locataires interrogés récemment par Le Courrier Picard commencent à donner des signes d’impatience pour utiliser leurs nouveaux balcons, de près de 10 m². On leur avait évoqué une possibilité en juin 2024, il faudra finalement attendre le premier semestre 2025.

Balcons autoportants

Pour utiliser ce nouvel équipement, il faudra en effet attendre l’installation des portes-fenêtres et la pose de l’isolation thermique par l’extérieur. Préfabriqués en usine et assemblés sur place, ces fameux balcons sont autoportants, c’est-à-dire qu’ils reposent sur des micropieux ancrés dans le sol, indépendamment du bâtiment. Ils apporteront une vraie touche résidentielle à ces barres, purs produits de l’urbanisme social des années 1970. Côté performances énergétiques, les logements qui affichaient déjà un très honorable DPE classé D vont passer à une étiquette énergétique B, la meilleure à laquelle on peut prétendre dans le cadre d’une rénovation. À l’échelle de ce quartier de Compiègne, le bailleur prévoit à terme de rénover pas moins de 12 bâtiments pour un total de 491 logements.